Calp celebra la tercera edició del Dia d’Europa amb una jornada multicultural i festiva
La jornada del 9 de maig inclourà la hissada de la bandera europea, lectura de manifest en diversos idiomes, paella popular i música en directe a la Calalga
L’Ajuntament de Calp, a través del programa BELC (“Construir Europa amb les autoritats locals”), celebrarà, este dissabte 9 de maig, la tercera edició del Dia d’Europa, una cita que s’ha consolidat com un espai de trobada per a la població calpina, que compta amb una àmplia i diversa comunitat de residents europeus. La jornada inclourà actes institucionals i una paella popular oberta a tota la ciutadania.
Els actes començaran a les 11 h en la plaça Colón amb la hissada de la bandera d’Europa. A continuació, la celebració es traslladarà a la zona de la Calalga. Allí, a les 13 h tindrà lloc la lectura del manifest del Dia d’Europa en diversos idiomes europeus, per a posar en relleu la diversitat cultural que caracteritza la població calpina.
La jornada continuarà a les 13.30 hores en el pàrquing de la Calalga amb la degustació d’una paella gegant, un dinar popular concebut per a fomentar la convivència entre residents i visitants. El dinar estarà amenitzat per música en directe a càrrec de la Supertonica Band, que aportarà un ambient festiu i participatiu.
La Regidoria BELC convida totes les associacions europees del municipi, així com la ciutadania en general, a sumar-se a esta celebració. “És un plaer tornar a compartir este esdeveniment que ens reunix a totes i tots els europeus per a celebrar junts este dia”, destaca el regidor responsable del programa BELC, Marco Bittner.
El Dia d’Europa a Calp és una iniciativa de l’Ajuntament i del programa BELC que busca commemorar els valors de pau, cooperació i unitat a Europa. En la seua tercera edició, l’esdeveniment es reafirma com un punt de trobada per a la diversa comunitat europea que residix en el municipi. El Dia d’Europa se celebra cada 9 de maig des de 1985 en commemoració de la Declaració Schuman, considerada el punt de partida del projecte d’integració europea.
