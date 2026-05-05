Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandonada Hospital Sant JoanHuelga educaciónFiltraciones Belleas35 horas SanidadBarrios pobres AlicanteJuicio El ChatoHomicidio peluquerosDerechos inquilinos
instagramlinkedin

Calp celebra la tercera edició del Dia d’Europa amb una jornada multicultural i festiva

La jornada del 9 de maig inclourà la hissada de la bandera europea, lectura de manifest en diversos idiomes, paella popular i música en directe a la Calalga

Calp celebra el Dia d’Europa amb una programació multicultural oberta a residents, visitants i associacions europees del municipi

Calp celebra el Dia d’Europa amb una programació multicultural oberta a residents, visitants i associacions europees del municipi / INFORMACIÓN

R. E.

L’Ajuntament de Calp, a través del programa BELC (“Construir Europa amb les autoritats locals”), celebrarà, este dissabte 9 de maig, la tercera edició del Dia d’Europa, una cita que s’ha consolidat com un espai de trobada per a la població calpina, que compta amb una àmplia i diversa comunitat de residents europeus. La jornada inclourà actes institucionals i una paella popular oberta a tota la ciutadania.

Els actes començaran a les 11 h en la plaça Colón amb la hissada de la bandera d’Europa. A continuació, la celebració es traslladarà a la zona de la Calalga. Allí, a les 13 h tindrà lloc la lectura del manifest del Dia d’Europa en diversos idiomes europeus, per a posar en relleu la diversitat cultural que caracteritza la població calpina.

La jornada continuarà a les 13.30 hores en el pàrquing de la Calalga amb la degustació d’una paella gegant, un dinar popular concebut per a fomentar la convivència entre residents i visitants. El dinar estarà amenitzat per música en directe a càrrec de la Supertonica Band, que aportarà un ambient festiu i participatiu.

La Regidoria BELC convida totes les associacions europees del municipi, així com la ciutadania en general, a sumar-se a esta celebració. “És un plaer tornar a compartir este esdeveniment que ens reunix a totes i tots els europeus per a celebrar junts este dia”, destaca el regidor responsable del programa BELC, Marco Bittner.

Noticias relacionadas

El Dia d’Europa a Calp és una iniciativa de l’Ajuntament i del programa BELC que busca commemorar els valors de pau, cooperació i unitat a Europa. En la seua tercera edició, l’esdeveniment es reafirma com un punt de trobada per a la diversa comunitat europea que residix en el municipi. El Dia d’Europa se celebra cada 9 de maig des de 1985 en commemoració de la Declaració Schuman, considerada el punt de partida del projecte d’integració europea.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una joven de 24 años desaparece tras permanecer dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan con un brote psicótico
  2. Un conductor en sentido contrario provoca un grave accidente con cuatro heridos en la A-7 en Tibi
  3. Alicante, la ciudad donde casi la mitad de su población ya vive en barrios pobres
  4. Esta será la nueva ubicación del Bar Guillermo en Alicante
  5. María Pastor, Bellea del Foc 2026: 'He recibido comentarios tanto en las redes de mi hoguera como en las mías y es algo que debería cortarse
  6. Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después
  7. La Aemet activa el aviso amarillo en Alicante: tormentas y lluvias intensas en la provincia
  8. Quejas y movilizaciones por la supresión de un centenar de ciclos de FP el próximo curso en la Comunidad Valenciana

Calp celebra la tercera edició del Dia d’Europa amb una jornada multicultural i festiva

Calp celebra la tercera edició del Dia d’Europa amb una jornada multicultural i festiva

Calp consigue por primera vez cinco banderas azules para sus playas

Calp consigue por primera vez cinco banderas azules para sus playas

José Manuel Carcasés ahonda en la vida amorosa de Miguel Hernández en su nueva novela

José Manuel Carcasés ahonda en la vida amorosa de Miguel Hernández en su nueva novela

Radiografía a los cambios de Sarabia

Radiografía a los cambios de Sarabia

La oposición y los vecinos cargan contra Barcala por la pérdida de la bandera azul en la Albufereta

La oposición y los vecinos cargan contra Barcala por la pérdida de la bandera azul en la Albufereta

El gobierno de Barcala descarta resolver la situación irregular del secretario del Ayuntamiento de Alicante

El gobierno de Barcala descarta resolver la situación irregular del secretario del Ayuntamiento de Alicante

Benidorm supera los 21.000 trámites en sus extensiones administrativas con gestiones centradas en el padrón municipal

Benidorm supera los 21.000 trámites en sus extensiones administrativas con gestiones centradas en el padrón municipal
Tracking Pixel Contents