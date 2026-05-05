Carmencita posa en marxa un centre logístic nou a Elx per a impulsar el seu creixement
La companyia comptarà amb unes instal·lacions de 10.500 metres quadrats
Després de construir a Novelda la fàbrica per al processament d’espècies més gran d’Europa, Carmencita reforça ara el seu múscul logístic amb l’obertura d’unes noves instal·lacions dedicades en exclusiva a esta activitat en el Parc Empresarial d’Elx. Es tracta d’una nau de 10.500 metres quadrats en el carrer Narciso Monturiol que anteriorment ocupava una altra companyia del sector.
D’esta manera, la firma que presidix Jesús Navarro Navarro realitza el trajecte contrari al que en els últims anys han emprés diverses companyies il·licitanes, com Hiperber o Musgrave, que han traslladat la seua operativa a Novelda i Monforte, respectivament.
Segons apunten des de l’empresa, la nova instal·lació permetrà agilitzar la seua activitat logística, reforçar el control sobre els processos i donar resposta amb més eficiència a les necessitats de la seua operativa. Carmencita pretén impulsar un model més centralitzat, ordenat i preparat per a assumir de manera progressiva diferents fases de la cadena logística, amb més capacitat de coordinació, més traçabilitat i una gestió més eficient dels fluxos de treball, expliquen les mateixes fonts.
Per etapes
L’arrancada del projecte va ser el 14 d’abril, data en la qual va començar la incorporació dels llocs de gestió logística i la formació del personal de magatzem. A partir d’ací, la implantació es desenrotllarà per fases al llarg de 2026.
En una primera etapa, durant el mes de maig, la nova nau assumix el treball que actualment es fa a Novelda, inclosa la part corresponent a Hacendado. Posteriorment, s’incorporarà també la gestió de matèries primeres i materials auxiliars, per a culminar a final d’any amb la gestió del producte acabat de Carmencita.
Este avanç permetrà a la companyia simplificar la seua operativa logística, unificar processos i dotar-se d’una estructura més robusta per a acompanyar el seu creixement. La nova nau naix, a més, amb la vocació de convertir-se en un eix estratègic dins del sistema logístic de l’empresa, a fi de millorar l’eficiència global i facilitar una gestió més precisa d’inventaris, comandes i moviments de mercaderia.
Més dades
Carmencita va batre el seu rècord de facturació en 2024, quan va aconseguir unes vendes de 108 milions d’euros i un benefici de 5,5 milions, segons la informació facilitada en el seu moment per la companyia.
En l’àmbit internacional, Carmencita és present en més de 70 països, la qual cosa representa el 30 % de les vendes de la marca. Quant als canals de distribució, el retail (grans distribuïdors) representa el 90 % de les vendes. La marca és present en la pràctica totalitat de les cadenes de distribució espanyoles, amb una quota de mercat d’aproximadament el 60 % de les espècies i el 50 % dels edulcorants que es comercialitzen en este canal, gràcies en part a l’aliança estratègica amb Mercadona. Encara que també s’ha millorat en els últims anys la venda en línia per a créixer en el sector del gran consum.
