El Consell no es compromet a res per escrit i evita aclarir l’ajuda promesa a Benidorm per Serra Gelada
La resposta a dotze preguntes del PSPV es limita a una frase sense contingut, malgrat que Pérez Llorca va oferir públicament suport econòmic
El diputat socialista Mario Villar García i la portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, Maite García Madrid, han carregat amb duresa contra la resposta del Consell a les dotze preguntes registrades el mes de març en les Corts Valencianes sobre les conseqüències judicials del cas Serra Gelada i l’ajuda anunciada per a l’Ajuntament de Benidorm. La contestació s’ha limitat a recordar que Benidorm ha aprovat un pla de pagaments que li permet fer front al deute, indicació que per als diputats és clarament “insuficient i irrespectuosa”.
La contestació oficial, firmada pel vicepresident segon i conseller de Presidència, José Luis Díez Climent, va arribar més de sis setmanes després i es limita, segons el diputat, a una única frase: que l’Ajuntament de Benidorm ha aprovat un pla de pagaments. Per als socialistes, este escarit missatge suposa un exercici d’evasió parlamentària, ja que no respon a cap de les qüestions plantejades ni oferix detalls sobre el paper que assumirà la Generalitat en una situació d’enorme impacte econòmic i social.
Entre les preguntes formulades figuraven aspectes clau per a la ciutadania com si hi ha un acord formal que empare l’ajuda promesa pel president Juanfran Pérez Llorca, la quantia que podria assumir la Generalitat, les partides pressupostàries implicades, la legalitat que una administració autonòmica afronte una sentència municipal o les mesures previstes per a evitar que el pagament repercutisca en els servicis públics o en la pressió fiscal dels veïns. També se sol·licitava informació sobre possibles mecanismes de coordinació institucional, com una taula de treball entre administracions. Cap d’estes qüestions ha sigut resposta.
Cal recordar que el passat 9 de març, en una compareixença pública a Benidorm, Pérez Llorca va assegurar que el consistori tindria “tot el suport i tota l’ajuda que necessite” per part de la Generalitat. No obstant això, segons denuncien els socialistes, eixa promesa no s’ha traduït en cap document oficial, compromís pressupostari ni iniciativa concreta, la qual cosa deixa en l’aire l’abast real d’eixe suport.
El diputat Villar García ha assenyalat que la diferència entre les declaracions públiques i la resposta parlamentària reflectix una preocupant falta de transparència. Al seu juí, el Consell ha optat per “una pirueta burocràtica” per a evitar donar explicacions en seu parlamentària, la qual cosa considera un menyspreu tant a la institució com als ciutadans afectats.
Segons expliquen els diputats socialistes en una nota de premsa, la situació de Benidorm és especialment delicada. La condemna derivada del cas Serra Gelada ascendix a 283 milions d’euros més interessos que ja superen els 70 milions, una xifra que duplica amb escreix el pressupost municipal anual. En este context, els representants critiquen que l’alcalde, Toni Pérez, no haja aconseguit concretar cap compromís efectiu per part de la Generalitat, malgrat el seu pes polític dins del mateix partit que governa la Comunitat.
Des del PSPV s’insistix que la magnitud del problema exigix claredat, planificació i cooperació institucional real. No obstant això, la resposta rebuda fins ara apunta en la direcció contrària: absència de compromisos, falta d’informació i cap garantia que la Generalitat vaja a implicar-se econòmicament en la solució. Per als socialistes, esta actitud no només agreuja la incertesa, sinó que deixa els veïns de Benidorm davant d’un deute històric sense suport clar per part del Consell.
