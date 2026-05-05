La Generalitat i els promotors ultimen una pujada del preu de les vivendes protegides de 15.000 euros
Amb esta mesura, un pis de 90 metres quadrats passarà de costar 216.000 a valdre 231.100 euros, la qual cosa implica un increment en el metre quadrat de 168 euros
El Consell negocia amb els promotors de la Comunitat una pujada del preu de venda de la vivenda amb protecció pública (VPP) del 7 %. Els promotors reclamen un 10 % i la Generalitat oferia un 5 %, però la xifra final es quedarà amb tota probabilitat en el 7 %, segons fonts pròximes a la negociació. Això implica que la pujada serà de fins a 15.000 euros per vivenda. Les empreses dedicades a la promoció de vivendes alerten que no els ixen els números per a construir VPP.
Els pisos de renda lliure construïts recentment en les grans ciutats de la Comunitat, com Alacant i València, costen el doble que els d’obra nova protegits. El valor taxat de les vivendes protegides s’ha quedat desfasat un any després de la seua revisió.
El cost d’una vivenda protegida de 90 metres quadrats és de 216.000 euros i amb el nou mòdul que està tancant la Generalitat amb els promotors quedarà en 231.200 euros. La pujada del 7% implica que el metre quadrat de vivenda protegida passarà de costar 2.400 euros a valdre 2.568 euros.
Construcció a pèrdues
Els promotors insistixen que no podien seguir amb el valor actual del mòdul perquè estarien construint a pèrdues. “Si no es confirma la pujada del 7 %, és impossible fer vivenda protegida. No es podran fer les vivendes del Pla Viu”, insistixen. Els empresaris subratllen que el problema és l’alt preu del sòl i dels costos de construcció. L’increment de preus s’ha accelerat amb la guerra de l’Iran.
Després de l’esclat de la bambolla immobiliària, la promoció de vivendes protegides va caure quasi a un nivell “residual”. Entre 2008 i 2020, només el 6 % dels pisos promoguts a València eren de VPP. A Alacant, la polèmica promoció de Les Naus va ser la primera de VPP en la ciutat en els últims vint anys. La situació es va agreujar des de llavors per “la històrica acceleració en la caiguda de l’oferta disponible d’obra nova davant d’una demanda enfortida”.
Fins a setembre de 2024, una vivenda de protecció oficial es podia vendre com a màxim a 1.800 euros el metre quadrat. Amb eixe preu, les empreses promotores no cobrien els costos de compra de sòl i de construcció. L’Administració va fixar l’any passat, ja amb el Consell de Mazón, un preu màxim de la VPP de 2.400 euros el metre quadrat construït, però, després de les pujades salarials i dels costos d’edificació, als promotors tampoc els ixen ara els números. Este va ser un dels canvis que va incloure la revisió del decret que regix la vivenda protegida a la Comunitat, a més d’un augment del límit dels ingressos per a poder optar a esta mena de pisos i la retirada de l’exigència d’estar registrat com a demandant de vivenda en la Generalitat.
Benidorm, entre altres
L’Observatori de la Universitat Politècnica de València ha analitzat 59 municipis de la Comunitat Valenciana i ha comprovat que en 53 poblacions el preu de la vivenda d’obra nova és un 20 % més car que el de la protegida. A Oliva és un 74 % més costós, a Montcada un 69 %, a Almàssera un 56 % i a Quart de Poblet un 49 %. A Benidorm, l’obra nova val el triple que la protegida i a Benicàssim costa un 127% més.
