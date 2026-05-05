Ruiz Devesa anima els instituts a sumar-se al programa d’escoles ambaixadores del Parlament Europeu
El termini per a participar en la convocatòria del curs 2026-2027 està obert fins al 15 de maig
L’exdiputat al Parlament Europeu del PSOE i president de la Unió dels Federalistes Europeus, Domènec Ruiz Devesa, ha animat els centres d’Educació Secundària i Formació Professional a participar en el programa d’escoles ambaixadores del Parlament Europeu, la convocatòria del qual per al curs 2026-2027 roman oberta fins al 15 de maig.
El programa, actiu des de 2015, compta actualment amb uns 2.000 centres participants a Europa. A Espanya, més de 40.000 estudiants han format part d’esta iniciativa, orientada a reforçar l’educació cívica europea en les aules.
Ruiz Devesa ha assenyalat que el programa permet als centres designar professorat i alumnat com a “ambaixadors”, crear punts d’informació sobre la Unió Europea i organitzar activitats com ara debats, simulacions parlamentàries o trobades amb representants europeus.
L’exeurodiputat ha destacat, a més, que la iniciativa facilita la participació en trobades nacionals, projectes amb centres d’altres països i visites a les seus del Parlament Europeu a Brussel·les i Estrasburg.
Així mateix, ha recordat que els estudiants poden participar en iniciatives com Euroscola, que permet simular durant un dia el treball parlamentari europeu en l’hemicicle d’Estrasburg. Ruiz Devesa ha subratllat la conveniència d’ampliar l’abast del programa a altres etapes educatives, com Primària i universitat, i ha defés la incorporació de més continguts sobre la Unió Europea en els sistemes educatius nacionals.
