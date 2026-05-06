Alcoi obri el procés per a triar el Sant Jordiet de 2027

El termini per a presentar candidatures finalitza el 2 de juny i la designació es farà dos dies després en l’assemblea ordinària de l’Associació

Mantell de clavells per al Sant Jordiet 2026

Juani Ruz

Alcoi obri el procés per a triar el Sant Jordiet 2027. L’Associació de Sant Jordi té prevista la celebració de la seua segona assemblea ordinària el pròxim 4 de juny, en la qual figura la designació del xiquet que ostentarà el càrrec en els Moros i Cristians de l’any que ve.

Segons el que s’establix en els articles del 19 al 28 de l’ordenança de la festa, podran optar al càrrec tots els xiquets que proposen a la Junta Directiva un associat o una filà, que podran presentar la seua candidatura per escrit com a màxim fins dos dies abans de la segona sessió de l’assemblea general en la secretaria del Casal de Sant Jordi. Així, el termini d’admissió de candidats finalitzarà a les 20:00 hores del 2 de juny.

El candidat a Sant Jordiet haurà de reunir les condicions següents: haver nascut en els anys 2018 o 2019; ser “protector de l’associació”, segons l’article 18 de l’Estatut, i ser associat algun dels seus pares o el seu representant legal; estar identificat amb els valors tradicionals, la coherència històrica i el criteri eclesial del personatge que representa; no haver representat el càrrec, encara que podran representar-lo novament si no hi haguera sol·licitants, i presentar degudament omplida la candidatura adjunta, firmada pel seu representant legal, indicant qui el representarà en l’assemblea general i davant de l’Associació de Sant Jordi.

L’Associació recorda que, en el moment de la presentació del xiquet per al càrrec de Sant Jordiet, haurà d’adjuntar-se fotocòpia del llibre de família a on aparega la data de naixement del xiquet, així com la candidatura omplida i firmada juntament amb la resta de documentació requerida.

