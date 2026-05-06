Hilaturas Miel desenrotlla teixits per a alimentació que es degraden al final de la vida útil del producte
El projecte de l’empresa de Mutxamel, finançat per l’Ivace, busca reduir l’impacte ambiental en tèxtils d’un sol ús
L’empresa Hilaturas Miel, amb seu a Mutxamel, ha desenrotllat, amb el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), una gamma nova de filats de polièster bioactius per al sector agroalimentari i carni que es biodegraden de manera controlada una vegada el producte deixa d’utilitzar-se. La consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha visitat este dimecres la companyia per a conéixer de prop el projecte.
L’objectiu d’esta investigació, finançada per Ivace+i amb 45.644 euros, és reduir l’impacte ambiental de determinats productes tèxtils d’un sol ús com són les malles per a fruites i verdures o les fundes tèxtils utilitzades per a pernil serrà i carns fredes.
Estos productes es fabriquen habitualment amb polièster i polipropilé, materials que oferixen bones prestacions mecàniques però que al final de la vida útil es degraden molt lentament, la qual cosa genera residus persistents i augmenta el seu impacte ambiental.
Amb esta premissa, l’empresa de Mutxamel ha desenrotllat un acabat a base d’enzims microencapsulats que es manté inactiu durant l’emmagatzematge, la transformació i l’ús del producte i que el protegixen de la humitat, la temperatura i les diferents condicions ambientals.
La biodegradació s’activa només quan el producte entra en la seua fase de gestió de residus.
La titular d’Innovació, Marian Cano, ha indicat que “este projecte demostra que, quan una empresa aposta per l’I+D i compta amb el suport públic de les institucions, els resultats arriben”.
Petjada ambiental
“Hilaturas Miel ha aconseguit convertir un material convencional en un producte de valor afegit i menys petjada ambiental, que és el tipus d’innovació que necessita la indústria de la Comunitat”, ha afegit Cano.
El procés innovador s’ha validat a escala industrial per a confirmar la seua viabilitat tècnica, la reproductibilitat operativa i la compatibilitat amb processos tèxtils convencionals de producció de fil acabat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante, la ciudad donde casi la mitad de su población ya vive en barrios pobres
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Una joven de 24 años desaparece tras permanecer dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan con un brote psicótico
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana
- Filtraciones y quinielas ganadoras: el jurado de las Belleas del Foc, en el centro de la polémica
- Un instituto en Elche con nombre del candidato al Nobel ilicitano: el IES Carrús se llamará Francis Mojica
- La tramitación del proyecto de urbanización del sector E-18 con 126 adosados junto a Los Palmerales de Elche encara la recta final