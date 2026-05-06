L’hospital de la Vila realitza amb èxit el seu primer ‘bypass’ gàstric i deixa de dependre de l’hospital d’Alacant
La incorporació d’esta tècnica avançada acosta l’opció a la comarca i millora l’atenció a pacients amb obesitat mòrbida
L’Hospital Marina Baixa ha agregat proximitat en l’atenció a pacients amb obesitat mòrbida al realitzar amb èxit la seua primera cirurgia de bypass gàstric. Esta fita suposa un avanç significatiu dins del programa de cirurgia bariàtrica que el centre desenrotlla des de l’any 2017, alhora que independitza el servici de l’Hospital General d’Alacant, a on es derivaven els casos més complexos d’esta patologia.
A partir d’ara, l’hospital de la Vila suma la citada intervenció en les seues operacions i evita que els pacients hagen de traslladar-se a l’Hospital General d’Alacant. El mètode de bypass gàstric es durà a terme en el centre sanitari comarcal.
Impuls de l’equip directiu
La implantació forma part de la recent reorganització de les àrees assistencials —que integra els hospitals de Sant Joan d’Alacant, Dénia i Marina Baixa—, que, juntament amb l’impuls de l’equip directiu, ha permés implementar esta tècnica en l’hospital comarcal, per a acostar l’atenció especialitzada als pacients de la zona.
El desenrotllament d’este servici ha sigut possible gràcies al treball de l’equip de cirurgia, liderat pel cap de servici, Israel Oliver, i el cap de secció, José Ramón Ots. Els dos han promogut la formació especialitzada de l’equip mèdic, inclosa la realització d’un màster acreditat en cirurgia bariàtrica, la qual cosa ha permés adquirir les competències necessàries per a abordar esta classe d’intervencions amb garanties.
Segons explica el doctor Oliver, l’equip comptava des de fa temps amb la preparació adequada: “No és un aprenentatge recent, sinó la resposta a una necessitat assistencial que ara hem de cobrir”. Amb esta afirmació, el centre pretén llançar el compromís de l’Hospital amb la millora contínua i l’adaptació a les necessitats reals de la població.
En què consistix
El bypass gàstric és una tècnica quirúrgica indicada per a pacients amb determinades condicions clíniques, especialment en casos d’obesitat mòrbida. La intervenció combina la reducció de la grandària de l’estómac amb un component de malabsorció, la qual cosa afavorix una pèrdua de pes més eficaç i sostinguda en pacients seleccionats. Es tracta d’una de les opcions més avançades dins de la cirurgia bariàtrica, amb resultats contrastats en la millora de la qualitat de vida i la reducció de malalties associades.
Amb la incorporació d’esta tècnica, l’Hospital Marina Baixa no només amplia la seua cartera de servicis, sinó que també reforça l’atenció sanitària en la comarca, ja que s’eviten desplaçaments i es reduïxen temps d’espera, segons argumenta la direcció del centre sanitari.
