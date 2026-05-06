Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero hantavirusMulta VPP Sant JoanPlayas Bandera Azul AlicanteDisculpas Sanidad paciente abandonadaEl tiempo AlicanteMejores restaurantesHorchatería Azul Alicante
instagramlinkedin

Elx CF

Rafa Mir seguix de baixa en l’Elx i Adam es reincorpora al grup

El davanter murcià no entrena este dimecres amb el grup i continua sent dubte per a la final contra l’Alabés

Rafa Mir en un partit amb l’Elx

Rafa Mir en un partit amb l’Elx / EFE

David Marín

David Marín

Amb quatre partits per davant en tres setmanes per a acabar la temporada, qualsevol lesió pot descartar un futbolista en el tram decisiu del curs. Eixe és el temor, en l’Elx, amb Rafa Mir, absent la passada jornada en la visita al Celta per molèsties als isquiotibials.

Este dimecres, en la sessió oberta a la premsa, el davanter murcià no ha saltat a la gespa del Díez Iborra i s’ha exercitat en el gimnàs. Ha sigut la principal de les tres absències (Yago de Santiago i Fede Redondo) d’un entrenament al qual s’ha reincorporat el jugador del planter Adam Boayar, que feia diverses setmanes que es trobava fora de la dinàmica de grup i que enfortirà una davantera que, en cas de baixa de Mir, es quedaria només amb André Silva i Álvaro Rodríguez com a atacants disponibles per a Eder Sarabia.

El cos mèdic de l’Elx treballa perquè Rafa Mir puga ajudar en estos quatre últims partits de la temporada (Alabés, Betis, Getafe i Girona), tenint sobretot en compte que tres d’estos duels es disputaran en set dies i que, per exemple, per una lesió aparentment similar (almenys en la mateixa zona), l’exfranjaverd i actual davanter de l’Alabés, Lucas Boyé, estarà unes tres setmanes de baixa.

Un fix per a Sarabia

Mir ha participat en 27 partits de lliga durant esta 2025-2026, 21 dels quals com a titular, suma 1.811 minuts sobre el terreny de joc i ha anotat huit gols. Fins fa un parell de setmanes era el màxim golejador de l’equip franjaverd, encara que ara s’ha vist superat per André Silva, que en porta deu.

Rafa Mir, durante un entrenamiento con el Elche, esta temporada.

Rafa Mir, durant un entrenament amb l’Elx, esta temporada / Áxel Álvarez

El mes de gener, Rafa Mir ja va patir una lesió que el va tindre fora de circulació durant poc més d’un mes, just en l’inici de la mala ratxa del seu equip, que va estar 11 jornades sense guanyar. L’ariet es va perdre un total de cinc partits, quan fins a eixe moment havia sigut alineat per Sarabia en tots els partits de lliga.

Noticias relacionadas

La mala notícia de l’absència de Mir ha contrastat en la sessió d’este dimecres amb la mencionada tornada d’Adam, que ha sigut rebut amb bon humor per part dels seus companys. El jove futbolista, que va marcar un golàs de xilena contra el Llevant a principis d’any, no juga des del 20 de febrer i no entra en una convocatòria des de l’1 de març.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents