Premis Princesa d’Astúries
Studio Ghibli, la factoria japonesa que va convertir l’anime en cine d’autor i refugi moral, Premi Princesa d’Astúries de comunicació i humanitats 2026
Fundat fa 40 anys, l’estudi va sorprendre el món amb títols carregats de pacifisme, bondat i ecologisme i una factura artesanal insuperable com El meu veí Totoro, El viatge de Chihiro o El vent s’aixeca, eixits del geni Hayao Miyazaki
Chus Neira
Studio Ghibli, la factoria japonesa de dibuixos animats fundada en 1985 per Hayao Miyazaki, Isao Takahata i el productor Toshio Suzuki, ja és Premi Princesa d’Astúries de comunicació i humanitats de 2026. Així ho ha anunciat este dimecres el jurat reunit a Oviedo, que, amb el guardó, reconeix una productora que, en quatre dècades de treball, ha portat l’anime al cine d’autor, realitzat amb una factura artesanal impecable i carregat d’un profund humanisme, compromés amb la dignitat humana i molt lluny dels codis comercials de la gran indústria.
Fundat en 1985 per Hayao Miyazaki, Isao Takahata i Toshio Suzuki, Studio Ghibli ha construït una obra col·lectiva d’abast universal, encara que inevitablement associada a la figura de Miyazaki, el seu autor més cèlebre i un dels grans noms del cine contemporani. Pel·lícules com El meu veí Totoro, La princesa Mononoke, El viatge de Chihiro, El castell ambulant, El vent s’aixeca o El noi i l’ocell han situat la productora en un territori singular: el d’una animació capaç de parlar al cor dels xiquets sense simplificar el món dels adults.
A diferència d’altres grans estudis de l’animació, Ghibli no ha alçat la seua influència només sobre la lògica de la marca, sinó sobre la creació d’un imaginari moral i poètic recognoscible en tot el món. Totoro, potser la seua criatura més emblemàtica, no és una icona comercial en el sentit clàssic, sinó una presència protectora: una figura silenciosa, bondadosa i misteriosa que resumix bona part de la sensibilitat de l’estudi.
La concessió del Princesa d’Astúries de comunicació i humanitats premia eixa dimensió artística i humanista. En les pel·lícules de Ghibli, l’aventura sol conviure amb la pèrdua, la bellesa amb l’amenaça ecològica, la fantasia amb la memòria històrica i la imaginació infantil amb preguntes profundament adultes. El seu cine ha eixamplat el prestigi internacional de l’anime i ha contribuït al fet que l’animació siga reconeguda com una forma major d’expressió cultural capaç d’oferir històries universals susceptibles d’arribar i emocionar tant el públic infantil com l’adult.
Encara que Miyazaki ha sigut el rostre més visible de la companyia (no en va, l’adaptació al cine del seu còmic Nausicaä de la Vall del Vent va ser el títol que va impulsar la creació de l’estudi), el premi distingix la factoria en conjunt: una productora que, des del Japó, ha creat un llenguatge propi i una sensibilitat compartida per espectadors de generacions i països molt distints. Takahata, autor de títols essencials com La tomba de les lluernes o El conte de la princesa Kaguya, posseïdor també d’un dibuix preciós que moltes generacions en tot el món van gaudir abans en el popular anime de Heidi, va aportar una mirada igualment decisiva a eixa identitat. El productor Suzuki, per la seua banda, va ser clau en la consolidació artística i industrial de la companyia.
Amb este reconeixement, els Premis Princesa d’Astúries incorporen a la seua nòmina una institució cultural que ha canviat la manera d’entendre l’animació contemporània. Studio Ghibli ha demostrat que els dibuixos animats podien ser també cine d’autor, pensament visual, memòria emocional i refugi moral en un món cada vegada més sotmés a la velocitat, el consum i la violència. El jurat del premi de comunicació i humanitats ha estat presidit per Miguel Falomir Faus, amb Óscar Loureda Lamas com a secretari, i amb Irene Cano Piquero, Juan Fernández-Miranda Fernández-Miranda, Álex Grijelmo García, Alma Guillermoprieto, Isabel Izquierdo Peraile, Miguel Ángel Liso Tejada, Begoña Lolo Herranz, Catalina Luca de Tena i García-Conde, Cristina de Middel Puch, Miguel Ángel Oliver Fernández, Enrique Pascual Pons, Ana Santos Aramburo i Diana Sorensen com a vocals.
