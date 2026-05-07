Els arquitectes alacantins busquen nou president: estos són els candidats
Més de 1.500 professionals de la província estan cridats a les urnes entre el 20 i el 22 de maig
La batalla —electoral— en el Col·legi Territorial d’Arquitectes d’Alacant està servida. La fi del mandat del president actual, Emilio Vicedo, que ja ha arribat al màxim d’anys que pot estar en el càrrec, ha obert la porta a la presentació de cares noves, agrupades entorn de dos candidatures.
La primera, que es presenta amb el nom d’Open*Abierto*Obert CTAA, està encapçalada per la també empresària —és la propietària de la gelateria Livanti— Belén Pallarés; mentres que la segona, que els seus responsables han batejat com a Reinicia_arq, està liderada per Carlos Sánchez, de l’estudi novelder La Errería.
Després de la proclamació d’estes candidatures dilluns passat, que també va suposar l’obertura del vot per correu postal, serà entre els dies 20 i 22 de maig quan es produïsca el gros de les votacions. Els dies 20 i 21 serà el torn del vot electrònic i el 22 està previst el vot presencial. En total, estan cridats a les urnes els 1.511 arquitectes que estan col·legiats en tota la província.
Programes
Els dos contendents arriben acompanyats d’equips formats per professionals de contrastada solvència. Així, Pallarés tindrà com a secretari Pablo Moreno, que ja ocupava este càrrec en la junta ixent i que acumula una llarga trajectòria. Seu és, per exemple, el projecte del gimnàs Arena o la rehabilitació de Palacio Salvetti.
Al costat d’ell, Esther Berenguer es presenta com a tresorera; i Luis Navarro, com a vocal de Cultura; les vocalies territorials les encapçalen Paula Jornet (Alcoi), Antonio Galiano (Alacant), Prócoro del Real (Elx), Fran Blanco (Elda/Villena), Alberto Mengual (Marina Baixa) i Elena Argilés (Baix Segura).
Segons explica la mateixa Pallarés, la seua candidatura proposa un col·legi “més obert, útil i connectat amb la realitat professional dels arquitectes”. Amb el seu lema Open*Abierto*Obert, el projecte aposta “per una gestió pròxima, ferramentes reals per a l’exercici professional i un col·legi més actiu en la relació entre arquitectura, cultura i societat”.
Per la seua banda, Carlos Sánchez porta com a número dos de la candidatura Fernando Valderrama, de l’estudi Subarquitectura, responsable, per exemple, de la parada del Tram de Sergio Cardell. Com a tresorera es presenta María José Ortega; i com a vocal de Cultura, Maribel Requena.
En este cas, les vocalies territorials serien per a Miguel Peiró (Alacant), Dolores Moltó (Alcoi), Pepe Amorós (Elx), Juan José Pastor (Elda/Villena); Julien Luengo (Marina Baixa) i Andrés Morales (Baix Segura).
Segons apunta Sánchez, una de les seues prioritats serà exigir a l’Administració més agilitat en la concessió de llicències i tota mena de tràmits que afecten el treball d’estos professionals, per a posar fi a “les demores de més d’un any” que es donen en alguns consistoris. També reivindicar “salaris dignes i justos”, a més de recuperar el prestigi de la professió d’arquitecte, i “descentralitzar el Col·legi”, tal com correspon al seu àmbit provincial.
En les anteriors eleccions del Col·legi Territorial d’Arquitectes d’Alacant va arrasar la candidatura encapçalada per Emilio Vicedo, que va aconseguir 525 vots davant dels 248 del seu rival, Juan María Boix.
- La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
- La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana