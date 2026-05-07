L’Institut Gil-Albert porta a la Fira del Llibre la poesia i la gastronomia alacantina en dos noves publicacions
La programació de l’IAC per a estos dies inclou, a més, la presència de destacats escriptors locals que firmaran exemplars dels seus llibres
L’Institut Juan Gil-Albert ha presentat el seu calendari d’activitats de la Fira del Llibre d’Alacant, que enguany inclou la presentació d’un assaig biogràfic del periodista gastronòmic Antonio González Pomata i del llibre Confidencias, diálogos metapoéticos.
El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicat que, “un any més, la Diputació participa en esta tradicional trobada literària de la mà de l’Institut de Cultura, amb el suport i la promoció d’autors locals que ens presenten propostes interessants, per la qual cosa anime alacantins i visitants a participar activament en les nostres activitats”.
L’Espai Sèneca acull, del 6 al 10 de maig, una nova edició d’esta trobada cultural, que també oferirà als lectors la possibilitat d’aconseguir exemplars firmats pels seus autors. Dissabte a les 20:30 hores, l’IAC presentarà Confidencias, diálogos metapoéticos, de José Antonio Buil i Emili Rodríguez-Bernabeu, una llarga conversa en la qual es debaten idees sobre poesia i metapoesia, prenent com a base un conjunt de temes socials, existencials i de la condició humana que els han influït en la seua obra literària.
Diumenge, a les 13:00 hores, tindrà lloc la presentació de les edicions en castellà i en valencià d’Andar, ver, saborear y contar. El compromiso de Antonio González Pomata (1926-1996) con las comarcas y la gastronomia de Alicante, de Josep Bernabeu-Mestre, Inés Antón Dayas, Ángeles Ruiz García i Maria Tormo-Santamaria. Este llibre arreplega un estudi sobre la figura i l’obra d’Antonio González Pomata que combina el recorregut del seu perfil biogràfic i professional amb la seua condició d’informant clau per a acostar el lector a tres de les realitats socioeconòmiques que van marcar els processos de transició de les comarques alacantines en la segona mitat del segle XX: la transformació del món rural, el sector agroalimentari i el gastronòmic.
En l’acte intervindran Joselina Vallés, de Bodega Teulada, que parlarà de la història de l’empresa i la seua producció de vins, i Esperança Ballesteros, del Forn Antic de Benimagrell, que exposarà com s’elaboren determinats productes. Al finalitzar hi haurà una degustació.
Firma de llibres
D’altra banda, esta mateixa vesprada, a les 19:00 hores, començaran les firmes de llibres amb Ignacio Ramos Altamira i la seua obra Rafael Altamira, pedagogo. Los pilares de la educación pública española. Demà divendres, a la mateixa hora, seran Santiago Valera i Juan Luis Mira els qui atendran els lectors, respectivament, de Santiago Varela Botella. Una vida de Arquitectura i Teatro contra la desmemoria o la memoria viva del teatro (Mar de almendros; Dentro de una hora; Las novies viudas), llibre finalista dels Premis de la Crítica Literària Valenciana. I este dissabte, 9 de maig, Ferran Albors i Jordà firmarà exemplars de L’embruix de la Mariola i els seus voltants, i Joan-Lluís Monjo Mascaró ho farà de Vivències i tradicions i Rondallari de Tàrbena, Premi Altea d’Assaig i Investigació 2024.
