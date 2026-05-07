Elx CF
La prèvia de l’Elx-Alabés, al detall: així serà la recepció més especial de la temporada
Des de les 10 hores d’este dissabte, el pàrquing del Fons Sud del Martínez Valero comptarà amb unflables, un tifo col·lectiu, barres amb menjar i beguda i es rebrà l’equip franjaverd entre càntics i pirotècnia
Una prèvia especial, per a una jornada especial, en la qual hi haurà més de mitja permanència en joc. L’Elx-Alabés d’este dissabte (14 hores) s’ha convertit en el partit de la temporada per a l’equip d’Eder Sarabia. Un duel en el qual un triomf deixaria els franjaverds molt prop d’assegurar la seua continuïtat en Primera Divisió. Un empat posposaria l’agonia a les últimes tres jornades. Però una derrota malbarataria la situació favorable amb la qual arriba l’Elx a estes últimes quatre “finals”.
Per a això, el club ha anunciat una convocatòria franjaverda este dissabte, des de les 10 hores, en la qual anar calfant motors des de ben prompte. Una prèvia per al partit més transcendental del campionat. En col·laboració amb la Federació de Penyes, la Graderia d’Animació i l’Ajuntament, l’Elx ha organitzat una jornada festiva amb la qual concentrar forces des de quatre hores abans de l’inici del xoc contra l’Alabés.
Se situarà en el pàrquing del recinte interior del Martínez Valero, més concretament en la zona del Fons Sud. I comptarà amb barracons amb begudes, menjar i entrepans freds i calents a “preus populars”, a més de zona d’unflables tant per a xiquets com per a adults.
El recinte serà ambientat musicalment per un DJ en directe i comptarà amb una zona destinada a tatuatges, en la qual els aficionats podran aprofitar per a gravar-se en la pell un record del seu Elx. També es durà a terme un tifo col·lectiu, en un mural que començarà completament blanc i en el qual els abonats franjaverds podran aprofitar per a deixar-hi la seua pròpia marca, ja siga amb un dibuix, una frase o qualsevol detall amb què identifique l’equip.
La recepció més especial
Com no podia ser d’una altra manera, per a l’Elx-Alabés, l’afició franjaverda també rebrà l’autobús de l’equip a la seua arribada al Martínez Valero. Serà la tercera vegada que ocórrega en la temporada, després de fer-ho ja contra Mallorca i València. En els dos casos, l’Elx va guanyar el partit.
El bus franjaverd arribarà al recinte passades les 12 hores. En el pàrquing del Martínez Valero l’esperarà l’afició amb una recepció especial, en la qual jugadors i cos tècnic travessaran un passadís amb aficionats als dos costats, que els tractaran d’injectar un últim alé abans de la cita transcendental contra l’Alabés. S’animarà llavors l’equip amb càntics, però també amb pirotècnia, en una prèvia que pretén ser l’inici d’un dissabte que valga més que mitja permanència en Primera Divisió.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
- La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana