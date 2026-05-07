Toni Pérez reclama les inversions necessàries per a consolidar la progressió del sector turístic en la província
El president de la Diputació assistix a l’Assemblea General d’HOSBEC i a la presentació de les inversions d’AENA en aeroports de la Comunitat
El president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, ha participat, este matí, en l’Assemblea General d’Hosbec, un acte en el qual també s’ha dut a terme la presentació de les inversions d’Aena en aeroports de la Comunitat Valenciana. El responsable institucional ha avançat que les previsions del sector per a la temporada estival “baten rècords tant en l’arribada de passatgers a la terminal alacantina, com en les pernoctacions i reserves”.
Segons ha traslladat el responsable institucional, l’aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández és la principal porta d’entrada per al turisme internacional i nacional i també d’eixida per als alacantins, per la qual cosa ha reclamat les inversions necessàries per a consolidar la progressió del sector turístic en la província.
“En 2027, Espanya ha de tindre uns pressupostos generals de l’Estat sí o sí, perquè a això és al que se supedita el creixement d’un territori i el reconeixement del que este aporta al benestar comú i a la qualitat de vida de la ciutadania”, ha reivindicat Toni Pérez, que ha insistit que si les inversions que necessita un aeroport estan ben planificades és una bona notícia.
Però, segons ha traslladat, “el problema de la terminal alacantina, que ja està en 20 milions de passatgers, continua sent que parlem de sostenibilitat ambiental i condemnem els turistes a eixir per una única carretera per a connectar amb totes les nostres grans destinacions turístiques”.
En este punt ha insistit que la província “necessita una connexió ferroviària, i, si no la planifiquem i la ultimem ja, d’ací a poc vindran els laments”.
“Tenim en la Costa Blanca una gran marca turística, però sobretot una província que creix i es desenrotlla bé. Comptem amb el quint aeroport d’Espanya en nombre de passatgers per a la quarta província d’Espanya en població”, ha detallat Toni Pérez, que ha afegit que hi ha algun factor “que hem de corregir i ho farem amb l’ajuda del sector empresarial”.
En l’esdeveniment també han intervingut la consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marian Cano; la directora de l’Aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández, Laura Navarro; l’alcalde d’Elx, Pablo Ruz; l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala; el subdelegat del Govern a Alacant, Manuel Pineda, i el president d’HOSBEC, Fede Fuster.
Tal com ha recordat el president de la Diputació, fa una dècada els números de la terminal alacantina reflectien 10 milions de passatgers “i ara estem parlant que ja, amb la projecció que portem, superarem els 20 milions”.
Toni Pérez ha destacat la labor que desenrotlla HOSBEC, que representa una de les grans patronals nacionals i de la marca Espanya “i cal reconéixer-la com a tal per les seues xifres, pel nombre de col·lectius, empreses i directius que ens acompanyeu i formeu part de l’ens”.
Finalment, ha reivindicat el turisme perquè “som una terra a on la gent vol vindre a viure o a gaudir. Facilitem que tinguen capacitat d’arribada, com nosaltres volem tindre capacitat de trànsit, de mobilitat i d’eixida. I eixe és el gran esforç. Subscric i subratlle: el turisme suma, i suma molt”.
