La vaga de taxis col·lapsa el centre d’Alacant
La protesta ha conclòs en l’avinguda d’Aguilera, una de les principals artèries de la ciutat
Dos grans embossaments en set dies que han col·lapsat el centre d’Alacant. La vaga de taxis convocada este dijous, després d’una primera parada que va tindre lloc el dia 30 d’abril, ha tornat a concentrar centenars de vehicles en diferents avingudes de la ciutat.
La marxa de taxis ha partit des del carrer Doctor Marañón d’Alacant, en el barri de San Blas, per a després recórrer l’avinguda del Doctor Jiménez Díaz, travessar el pont Roig, creuar la glorieta del Músic Emilio Álvarez, l’avinguda d’Orihuela i, finalment, la d’Aguilera, a on ha finalitzat la protesta i s’ha generat el moment de més embossament a partir de les 11:30 h i a on tenen previst romandre parats fins a les 13:00 h, quan els conductors reactivaran el servici.
Els taxistes, que han fet sonar les seues botzines constantment, han protestat per segona vegada en set dies contra la publicació del decret de la Conselleria de Transports, liderada per Vicente Martínez Mus, que permet la convivència del servici de taxi amb els VTC, vehicles de transport amb conductor, als quals els taxistes acusen de practicar intrusisme laboral.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
- La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana