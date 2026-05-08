Alcoi obri un procés per a analitzar les necessitats dels polígons industrials
L’Ajuntament anuncia enquestes i entrevistes per a investigar la situació de la mobilitat, les infraestructures, la gestió i les necessitats de formació dels parc industrials
La Regidoria d’Indústria d’Alcoi portarà a cap, els pròxims mesos, una investigació per a conéixer les necessitats de les àrees industrials de la ciutat al voltant de quatre temes: mobilitat, infraestructures, gestió i necessitats de formació.
Així ho ha anunciat la regidora Elisa Guillem, que explica que dilluns que ve, 11 de maig, a les 19:00 hores, a Rodes, tindrà lloc una presentació del procés amb empreses i sindicats. A més, aquelles empreses interessades encara s’hi poden inscriure confirmant assistència a la Regidoria.
La investigació tindrà dos parts diferenciades, una part qualitativa, que consistirà en diferents entrevistes amb representants de les empreses de cada una de les entitats de gestió i modernització (EGM) d’Alcoi i amb representants dels sindicats, i una part quantitativa, en la qual es passarà una enquesta a treballadors i treballadores de les diferents empreses de cada una de les EGM.
L’objectiu principal de la investigació és entendre quina és la valoració de la situació actual de les àrees industrials respecte dels quatre temes principals, així com les propostes de millora que es puguen aplicar, des de la percepció de tota la xarxa d’agents industrials de la ciutat, és a dir d’empreses, sindicats i treballadors.
El treball es dividirà en cinc fases que inclouran la coordinació del projecte, així com la realització de les entrevistes i enquestes, l’anàlisi dels resultats, la redacció d’un informe del procés i una presentació final. Per al disseny i l’execució del projecte s’ha comptat amb una assistència tècnica per part de la cooperativa d’investigació social monoDestudio, entitat que té experiència contrastada en esta mena de projectes.
La regidora d’Indústria, Elisa Guillem, ha assenyalat que “treballem al costat del teixit industrial i dels treballadors per a dotar les zones industrials dels millors servicis, i, així, de manera coordinada, ajustem les polítiques a les seues necessitats”. Guillem ha conclòs destacant que “des de la Regidoria apostem per la indústria real de la nostra ciutat i per la seua modernització i competitivitat”.
