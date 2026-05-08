El cantant Funzo, pregoner de les Fogueres a Alacant
L’alcalde anuncia que el conegut artista urbà encetarà, el divendres 5 de juny, els dies grans de les festes “com a homenatge a tots els jóvens alacantins que triomfen, senten i porten la bandera de la seua terra”
El cantant i compositor alacantí, Adrián Gomis, conegut amb el nom artístic de Funzo, serà el pregoner de les Fogueres 2026. L’artista serà l’encarregat de pronunciar el discurs que òbriga les festes en un acte que tindrà lloc el divendres 5 de juny en la plaça de l’Ajuntament.
Així ho ha anunciat este divendres l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, després de rebre l’aprovació de l’artista per a inaugurar els dies grans de les Fogueres. Funzo pren el relleu d’un altre personatge il·lustre de la ciutat com és el dissenyador i indumentarista alacantí Rubén Hernández, que va tindre l’honor de dirigir-se a foguerers i barraquers en la plaça de l’Ajuntament en 2025.
Luis Barcala ha agraït “que Funzo, vinculat des de xicotet a la festa del foc, haja acceptat pregonar les Fogueres en este 2026, perquè representa el reconeixement a la nova generació de jóvens alacantins que triomfen a Espanya i, més concretament, en la indústria musical, i que, com a alacantins, fan pàtria, són ambaixadors i manifesten l’amor que senten per la seua terra, festes i tradicions a través de les seues creacions”.
Pregoners il·lustres
D’esta manera, Funzo pren el relleu del pregoner de 2025, Rubén Hernández, dissenyador i indumentarista alacantí. Una línia que durant els últims anys ha vingut marcada per personalitats lligades al món de la festa. En 2024, l’encarregat de fer el discurs que obri la festa va ser l’artista foguerer Sergio Gómez, que enguany farà la foguera oficial infantil. En 2023, l’encarregada d’oferir el discurs que obri les Fogueres va ser Encarnita Pascual, de la Foguera de Carolines Altes i viuda de José María Lorente, José Fiestas; i en 2022, el trio conformat per l’artista foguerer Pedro Espadero, la barraquera María José Sicuter i la foguerera Chiqui Sánchez va ser el responsable de pronunciar el pregó.
