Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Técnicos caso Les NausCarta conselleraRestaurantes Guía MichelinPregonero HoguerasCierre McDonald's Plaza Mar 2Lluvias y tormentas
instagramlinkedin

Esglai al Campello: dos dones atrapades en el seu vehicle avariat al mig del carrer durant la tempesta

Veïns i policies locals auxilien les veïnes, a les quals va agafar de ple l’aiguarrada

El cotxe avariat al Campello

El cotxe avariat al Campello / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

L’aiguarrada que va caure este dijous a la vesprada en la província d’Alacant no va causar danys rellevants al Campello, però la Policia Local sí que va realitzar múltiples assistències atenent telefonades ciutadanes.

El cas més destacable va ser el de dos dones majors que circulaven en un vehicle que es va avariar al mig d’una zona a on hi havia acumulació d’aigua i van ser auxiliades per veïns de la zona i una patrulla policial.

La tempesta va descarregar amb força en una vesprada en la qual es va passar de l’alerta inicial per fortes precipitacions a la groga en el litoral sud de la província d’Alacant, a on es troba el municipi. Al Campello van caure prop de 40 litres per metre quadrat en poc de temps.

Operarios se disponen a arreglar el arenal en El Campello

Operaris es disposen a arreglar l’arenal al Campello / INFORMACIÓN

Poc abans de les 20 hores, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana va informar que l’acumulació d’aigua havia obligat a suprimir la circulació del TRAM en la platja de Sant Joan, entre les parades Av. Naciones i Plaza La Coruña, la qual cosa va provocar retards generalitzats en el servici.

Les platges, afectades

D’altra banda, des de primera hora del matí d’este divendres, operaris del Servici de Platges i Infraestructures Turístiques de l’Ajuntament del Campello treballen per a arreglar, a mà i amb ajuda de maquinària, els arenals del municipi afectats per l’aiguarrada.

Noticias relacionadas

Les escorrenties, pròpies davant d’estes situacions meteorològiques, van arrossegar grans quantitats d’arena, que es compten per tones, que amb ajuda de tractors i pales s’està retornant al seu espai natural, en un operatiu supervisat personalment pel regidor responsable de l’àrea, Rafa Galvañ.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: lluvias muy fuertes, tormentas y posible granizo en la provincia
  2. La consellera de Educación: 'Una subida de 1.050 euros al año situará a los docentes por encima de la media nacional en cuanto a salarios
  3. La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
  4. El tren que unía Benidorm con Dénia tendrá una segunda vida en las Islas Baleares
  5. Una fuerte tormenta deja ya casi 40 litros en el interior norte de Alicante
  6. El Consorcio de Bomberos destruye con redes el anidamiento de vencejos protegidos en su parque de Torrevieja
  7. Una de las serpientes más raras del planeta está en Benidorm: el “fantasma verde de Gunalen” llega por primera vez a Europa
  8. Los sindicatos tachan de 'insulto' y 'vergüenza' la oferta de la conselleria para los profesores

Ingresada una persona en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

Ingresada una persona en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

‘Lo nunca visto’ en Benidorm, todos los jueves de verano en el SkyFest con monólogos de humor

‘Lo nunca visto’ en Benidorm, todos los jueves de verano en el SkyFest con monólogos de humor

22 asistentes en el taller de gestión de Redes Sociales con IA en La_Nucia

22 asistentes en el taller de gestión de Redes Sociales con IA en La_Nucia

Ingresada una persona en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

Ingresada una persona en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

Persecuciones, incautaciones y detenciones en la Operación Alfa-Lima contra el narco

El Port d’Alacant multa amb 220.000 euros Digital Corner pels incompliments en Panoramis

El Port d’Alacant multa amb 220.000 euros Digital Corner pels incompliments en Panoramis

Nueva vida para el histórico "Peret" de Alicante, que ya prepara su reapertura

Nueva vida para el histórico "Peret" de Alicante, que ya prepara su reapertura
Tracking Pixel Contents