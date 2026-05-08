Esglai al Campello: dos dones atrapades en el seu vehicle avariat al mig del carrer durant la tempesta
Veïns i policies locals auxilien les veïnes, a les quals va agafar de ple l’aiguarrada
L’aiguarrada que va caure este dijous a la vesprada en la província d’Alacant no va causar danys rellevants al Campello, però la Policia Local sí que va realitzar múltiples assistències atenent telefonades ciutadanes.
El cas més destacable va ser el de dos dones majors que circulaven en un vehicle que es va avariar al mig d’una zona a on hi havia acumulació d’aigua i van ser auxiliades per veïns de la zona i una patrulla policial.
La tempesta va descarregar amb força en una vesprada en la qual es va passar de l’alerta inicial per fortes precipitacions a la groga en el litoral sud de la província d’Alacant, a on es troba el municipi. Al Campello van caure prop de 40 litres per metre quadrat en poc de temps.
Poc abans de les 20 hores, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana va informar que l’acumulació d’aigua havia obligat a suprimir la circulació del TRAM en la platja de Sant Joan, entre les parades Av. Naciones i Plaza La Coruña, la qual cosa va provocar retards generalitzats en el servici.
Les platges, afectades
D’altra banda, des de primera hora del matí d’este divendres, operaris del Servici de Platges i Infraestructures Turístiques de l’Ajuntament del Campello treballen per a arreglar, a mà i amb ajuda de maquinària, els arenals del municipi afectats per l’aiguarrada.
Les escorrenties, pròpies davant d’estes situacions meteorològiques, van arrossegar grans quantitats d’arena, que es compten per tones, que amb ajuda de tractors i pales s’està retornant al seu espai natural, en un operatiu supervisat personalment pel regidor responsable de l’àrea, Rafa Galvañ.
