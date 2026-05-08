Educació
Inspectors educatius entren en la “guerra” entre professors i el Consell
L’associació Adide PV reconeix que “requerixen atenció urgent” les condicions laborals dels docents, als quals oferix el seu suport
Un sector dels inspectors educatius ha pres part en la “guerra” que estan lliurant els professors davant de la falta d’acords amb el Consell per a aconseguir millores salarials i laborals, que ha desembocat en una vaga indefinida a partir de dilluns. Els funcionaris públics donen suport a les demandes dels docents i reconeixen que les condicions en les quals es presta el servici públic educatiu “requerixen una atenció urgent”. El seu posicionament es produïx després de la carta enviada per la consellera Carmen Ortí, este dijous, a les famílies, en la qual s’excusa del conflicte laboral, defén la gestió autonòmica i arriba a afirmar que “cap alumne pot ser ostatge d’un conflicte sindical”.
Ha sigut l’Associació d’Inspectors d’Educació del País Valencià (Adide PV) la que s’ha posicionat, com a encarregada d’observar i documentar diàriament que determinades condicions de l’exercici docent (l’estabilitat de les plantilles, la ràtio alumnat-docent, la càrrega de treball i el reconeixement professional) “tenen un impacte directe i verificable sobre la qualitat del procés educatiu”. El col·lectiu advertix, de fet, que “la millora d’estes condicions és una necessitat compartida per tots els actors del sistema” i que “resulta imprescindible abordar les causes que han conduït a esta situació i no només els seus efectes immediats”.
Este sector educatiu també ha instat la Conselleria d’Educació a un procés de diàleg efectiu amb els sindicats per a “arribar a acords concrets que permeten millorar les seues condicions laborals i enfortir el servici públic educatiu”.
Impacte directe en els alumnes
És més, alerta que la “prolongació d’un conflicte laboral d’esta naturalesa”, com és la vaga indefinida, “té conseqüències directes sobre el dret a l’educació de l’alumnat i sobre l’estabilitat del conjunt del sistema educatiu”.
Finalment, ADIDE-PV acaba expressant el seu reconeixement al professorat de la Comunitat Valenciana i apunta al fet que el seu “compromís diari amb l’alumnat sosté el sistema educatiu fins i tot en les circumstàncies més adverses”. En la seua defensa dels professionals de l’ensenyança, els inspectors advertixen que mereixen “una resposta institucional a l’altura de les circumstàncies”.
Esta associació de professionals públics ja es va posicionar contra altres polítiques educatives del Consell del PP, com l’aprovació de la Llei de llibertat educativa, que va descriure com “la culpable d’un retrocés lingüístic massiu en els centres educatius valencians”.
