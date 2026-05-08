Revisió a la concessió pública
El Port d’Alacant multa amb 220.000 euros Digital Corner pels incompliments en Panoramis
Les obres sense llicència de la Cambra de Comerç van destapar un excés d’edificabilitat en l’edifici que va suposar l’obertura d’un segon expedient que comportaria la fi del contracte
L’Autoritat Portuària preveu tancar l’expedient sancionador a Digital Corner amb 220.000 euros per quatre faltes lleus d’incompliment de la concessió. Les multes, de 55.000 euros cada una, demostren que la firma va sobrepassar l’edificabilitat permesa i que les seues intencions de retornar l’edifici als límits permesos no la salvaran del pagament. La sanció és l’avantsala de l’expedient de restitució de la legalitat que continua obert, segons van assenyalar fonts del Port, i que podria suposar la fi del contracte.
L’expedient deixa clar que qualsevol projecte ha d’ajustar-se a la norma i comptar amb les autoritzacions corresponents, la qual cosa assenyala directament al projecte de la Cambra de Comerç d’Alacant, que seguix sense llicència i paralitzat més d’un any després; a més de tindre una orde de l’Ajuntament d’Alacant de derrocar la planta extra que va alçar. En un escrit, Urbanisme va qualificar d’“il·legalitzable” este fet. La resposta del president de l’entitat, Carlos Baño, i del seu comité de direcció es va limitar inicialment a plantejar no usar els més de 1.000 metres quadrats alçats, als quals s’accedia mitjançant una escala.
Durant el temps d’al·legacions, la concessionària només ha sigut capaç de justificar alguns dels deterioraments relacionats amb la façana, cosa que ha motivat la reducció d’un 8 % de la quantia. No obstant això, l’APA considera que la resta de faltes estan provades i que les “mesures de restitució” no eximixen de cap de les faltes. En concret, la inspecció portuària va assenyalar la modificació substancial de la implantació d’oficines sense autorització prèvia, l’ús d’un model inadequat per als arrendaments de les oficines, l’augment de l’edificabilitat sense autorització, la inadequada conservació de l’edifici i de la presentació trimestral de la declaració de xifra de negoci.
L’acord, que ha de ser aprovat pel Consell de l’APA, agreuja la situació de Digital Corner a l’hora d’enfrontar-se al segon expedient, que implica que s’òbriga una via que liquidaria un negoci per als pròxims 17 anys, és a dir, fins al 2043.
Llei i orde
Des del Port, han volgut armar bé l’expedient i s’han detallat i enumerat cada una de les circumstàncies que motiven la multa. En primer lloc, l’APA manté l’excés de més de 4.000 metres quadrats de superfície explotable fora de la concessió. Es consideren que no són “alteracions marginals o irrellevants” i que van augmentar “significativament la capacitat de negoci”. Respecte a accions com el desmuntatge de zones cobertes, s’arriba a indicar que es valoren de manera positiva, però, de nou, no tenen res a veure amb el fet que l’incompliment es realitzara malgrat mancar d’autorització.
D’una en una, les faltes es responen en esta línia. En el cas de la falta de detall sobre els comptes d’explotació, l’APA reitera l’obligació de retre comptes cada semestre, ja que els ingressos s’han d’ajustar a unes taxes públiques aprovades d’acord amb les condicions d’explotació. A més, se n’exigix un detall desagregat.
