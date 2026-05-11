Ana Bonmatí, nova delegada territorial de l’Institut Valencià de Cultura a Alacant
La funcionària substituïx Alicia Garijo, que es va jubilar el desembre de 2025, i assumirà la coordinació del Teatre Arniches i del Festival Fresca!, a més de la responsabilitat d’executar les polítiques de l’IVC en la província
La delegació territorial de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) a Alacant torna a tindre responsable al capdavant després de la jubilació, el mes de desembre passat, d’Alicia Garijo. La funcionària va posar fi llavors a una etapa de huit anys al capdavant de l’organisme, càrrec al qual va accedir mitjançant convocatòria pública l’abril de 2017, durant el Govern del Botànic. Des de la seua eixida, la plaça havia romàs vacant fins ara, moment en què la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha acordat el nomenament d’Ana Bonmatí Alcántara com a nova delegada territorial.
Bonmatí assumirà la responsabilitat d’executar les polítiques de l’IVC en l’àmbit territorial d’Alacant i de garantir la correcta gestió cultural ateses les particularitats de la província. Així mateix, exercirà d’enllaç amb les direccions adjuntes i les subdireccions generals en la coordinació de les diferents activitats programades en el territori alacantí.
Entre les seues competències també figura la coordinació del Teatre Arniches i del Festival Fresca! d’Arts Escèniques d’Alacant, que fa poc va iniciar la promoció de la seua edició de 2026 amb la posada a la venda dels primers abonaments de temporada. De la mateixa manera, la nova delegada participarà en l’impuls d’iniciatives orientades a la creació i fidelització de públics culturals.
Però, qui és Ana Bonmatí? La nova delegada territorial de l’IVC a Alacant és funcionària de carrera de l’escala tècnica superior de Gestió Cultural i Patrimoni de la Universitat de València (UV). La seua trajectòria com a gestora cultural es remunta a 2006 i, des de llavors, ha exercit responsabilitats de rellevància en diferents institucions. Fins al seu recent nomenament ocupava la direcció del Servici de Cultura Universitària de la Universitat de València, etapa marcada, entre altres fites, per l’obtenció del Segell de Patrimoni Europeu per al Centre Cultural La Nau el març de 2026.
Al llarg de la seua carrera, Ana Bonmatí ha desenrotllat una sòlida experiència en la direcció de centres i projectes culturals. Entre 2016 i 2024 va ser directora de Gestió Cultural del Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València i, prèviament, entre 2014 i 2016, va dirigir el Col·legi Major Rector Peset, a on va promoure una programació de marcat caràcter sociocultural i participatiu.
A més, és codirectora del Màster de Mediació Cultural PERMEA del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i docent col·laboradora en el màster de Patrimoni Cultural de la UV. Entre les seues iniciatives més destacades figura la creació, en 2017, d’ART I MENT, un projecte d’intervenció social que utilitza la pràctica artística com a ferramenta cognitiva per a col·lectius vulnerables.
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació, completa la seua formació amb dos màsters interdisciplinaris: un en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta en l’Escola, de la Universitat Internacional de València (VIU), i un altre en Investigació i Tractament de Drogodependències, de la Universitat de València.
A la seua labor en la gestió cultural suma també un vessant investigador centrat en la inclusió i el benestar a través del patrimoni cultural, àmbit en el qual ha coordinat diversos catàlegs artístics i projectes d’abast nacional, entre els quals hi ha el Llibre Blanc Arts, Comunitat i Salut.
Suscríbete para seguir leyendo
- Solo cuatro municipios de Alicante tienen Moros y Cristianos internacionales: así está la carrera tras el éxito de Elda
- Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos
- El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno
- Aviso para los dueños de perros: la peligrosa planta que está en todos los parques y acecha a tu mascota en primavera
- Los dramas de los profesores en las aulas de la provincia de Alicante
- Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
- Declarado un incendio en la fábrica de tejas La Escandella de Agost
- Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria