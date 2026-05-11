Cajamar i la UMH col·laboren per a diversificar el teixit industrial provincial

Les dos entitats firmen un conveni per al desenrotllament d’activitats que fomenten l’emprenedoria i la innovació

Carmen Antón i Laura Vera, en la firma del conveni / INFORMACIÓN

Miguel Vilaplana

Potenciar la diversificació i l’enfortiment del teixit empresarial i fer costat a persones emprenedores que vulguen posar en marxa projectes de negoci innovadors són alguns dels objectius del conveni que han firmat el Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández (PCUMH) d’Elx i Cajamar Caja Rural. Les encarregades de subscriure este acord han sigut la directora de zona d’esta entitat, Laura Vera, i la directora de l’Àrea de Servicis Jurídics del Parc Científic de la UMH, Carmen Antón.

Mitjançant este conveni, les dos entitats establixen un marc d’actuació per a cooperar en activitats que potencien la diversificació del teixit empresarial, la innovació i el desenrotllament industrial i tecnològic, la competitivitat i el teixit empresarial i el creixement econòmic en general. A més, col·laboraran en accions que promoguen l’intercanvi d’experiències i la transferència de coneixement innovador aplicat a l’empresa. A més, les dos entitats es comprometen a organitzar i participar en tallers, esdeveniments i jornades d’interés per a la província.

Exterior de una oficina de Cajamar.

Exterior d’una oficina de Cajamar / David Zorrakino / Europa Press

Així mateix, Cajamar s’ha incorporat com a patrocinadora a la quinzena edició de la Marató de Creació de Start-ups UMH, un programa gestionat pel Parc Científic de la UMH. Com a part del seu patrocini, Cajamar Caja Rural concedirà un premi al projecte més innovador o amb més potencial de creixement o escalabilitat.

Amb la seua participació en la Marató UMH, Cajamar posa de manifest el seu model de banca cooperativa i la seua aposta ferma per acompanyar els emprenedors de la província, facilitar la transferència de coneixement i contribuir a la posada en marxa de projectes empresarials amb capacitat de creixement i creació de valor, especialment aquells vinculats a l’economia productiva i al talent local.

La Marató UMH és un programa d’incubació que combina “mentoria” estratègica, assessorament sectorial, training en creació de start-ups i finançament per a impulsar la posada en marxa de projectes. També oferix, entre altres, servicis jurídics, de comunicació i infraestructures. En esta convocatòria, que ja està en marxa, hi participen prop de mig centenar de projectes promoguts per més de 70 emprenedors. Estos innoven en àmbits que van des de les aplicacions, la sostenibilitat, l’agroalimentació o la salut fins a la biotecnologia, la moda, la cultura i les enginyeries.

