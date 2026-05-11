La Diputació conclou la rehabilitació i museïtzació del castell de Polop després d’una inversió de 900.000 euros
El president de la institució, Toni Pérez, inaugura l’actuació juntament amb l’alcalde de la localitat, José Luis Susmozas
La Diputació d’Alacant ha conclòs les obres de rehabilitació i museïtzació del castell de Polop, un important projecte que ha permés recuperar i reivindicar un dels enclavaments més representatius de la localitat, tant pel seu significat històric com per la seua rellevància cultural, turística i paisatgística.
El president de la institució, Toni Pérez, ha inaugurat, juntament amb l’alcalde del municipi, José Luis Susmozas, esta actuació que s’ha desenrotllat en diferents fases i que ha comptat amb una inversió provincial de 900.000 euros. L’acte ha comptat també amb la presència de la consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano.
“El castell de Polop forma part del paisatge, de la vida, de la memòria i de la identitat d’este poble, és parada obligatòria per a totes aquelles persones que visiten la comarca de la Marina Baixa i, per extensió, la província d’Alacant. D’immens valor patrimonial, constituïx, a més, un atractiu turístic rellevant i per això el cuidem, el respectem i el conservem”, ha assenyalat el president.
La intervenció de la Diputació d’Alacant en l’enclavament s’ha dut a terme a través de les àrees d’Arquitectura i Infraestructures, tot respectant l’autenticitat i garantint la lectura històrica dels seus valors. Entre els treballs escomesos en les diferents fases hi ha la consolidació i recuperació de la torre, l’entorn del cementeri o les muralles, així com la realització d’excavacions arqueològiques que han permés saber com va ser i com s’organitzava este espai.
“Reivindicar un dels castells més rellevants de la Marina Baixa, com és el de Polop, fa que més gent puga vindre a visitar-lo, la qual cosa contribuirà al desenrotllament del nostre municipi i la seua economia”, ha destacat l’alcalde, que ha agraït a la Diputació el seu suport per a la recuperació d’este patrimoni.
Datat en l’època almohade (segles XII-XIII), el castell de Polop de la Marina va quedar incorporat a la Corona d’Aragó pel Tractat d’Almizra en 1244, fita històrica que marcaria el futur del municipi. Durant el segle XIX es va transformar en cementeri, conegut com a Cementeri Vell, i es va convertir en font d’inspiració de l’escrit Huerto de Cruces inclòs en l’últim llibre de Gabriel Miró, Años y leguas (1928). Precisament, un dels xiprers replantats en els jardins del Palau Provincial procedix d’eixe paratge com a homenatge a l’insigne escriptor alacantí.
“El castell de Polop torna a ser part de la vida del municipi, un espai recuperat per als seus veïns i també per a totes les persones que vinguen de fora, un lloc per a passejar, per a trobar-se i per a gaudir del meravellós entorn natural que l’envolta”, ha conclòs el president.
