Primera RFEF
Què ha de fer l’Eldense per a ascendir a Segona este dissabte?
Els blaugranes s’enfronten al filial de l’Atlètic en el nou Pepico Amat amb l’opció de certificar l’ascens
Malgrat l’empat d’este diumenge en el camp del Sevilla Atlètic, l’Eldense afronta les dos últimes jornades de la temporada en Primera Federació com a líder del grup 2 i, per tant, amb opcions serioses d’ascendir de manera directa a Segona Divisió, amb la plaça que s’atorga al millor del curs.
De fet, l’Eldense podria tornar al futbol professional este mateix dissabte, després de la penúltima jornada, que es disputa en horari unificat a partir de les 21 hores.
Per a ascendir este dissabte, cal tindre en compte la classificació actual, en la qual l’equip dirigit per Claudio Barragán és líder en solitari amb 66 punts, el Sabadell és segon amb 65 i el filial de l’Atlètic de Madrid és tercer amb 64 punts. Estos són els únics tres equips que aspiren ja al campionat del grup 2, ja que el quart, el Vila-real B, està a set punts dels blaugranes, amb només sis en disputa.
Si l’Eldense guanya, en duel directe, contra l’Atlètic Madrileny en el nou Pepico Amat, el pas cap a la categoria de plata del futbol espanyol seria gegantesc (tot el contrari si perd, ja que com a mínim l’avançaria l’equip matalafer). No obstant això, perquè l’ascens siga matemàtic este dissabte, hauria de donar-se un altre condicionant: que el Sabadell no vença en el seu partit.
Els comptes de l’Eldense
Una vegada lligada la seua victòria a Elda, els blaugranes dirigirien les seues mirades (o les seues oïdes, via transistors) al partit entre Sabadell i Antequera que hauria de començar exactament a la mateixa hora a la Nova Creu Alta.
Si els catalans empaten o perden i, com ja s’ha dit, l’Eldense guanya, els alacantins ascendirien a Segona Divisió, ja que, en el primer cas, la mitjana de gols particular afavorix els blaugranes (0-0 a Sabadell i 2-1 a Elda), i, en el segon, la distància entre primer i segon creixeria fins als quatre punts, amb només tres unitats ja en joc en l’última jornada.
Per tant, en la capital del Vinalopó Mitjà estaran molt pendents no només d’eixe complicat enfrontament contra l’Atlètic Madrileny de Fernando Torres, sinó també al que faça el Sabadell, que, això sí, ha de rebre un Antequera que ja no pot accedir al play-off, si bé encara ha de tancar la seua classificació per a la pròxima edició de la Copa del Rei.
Siga com siga, el que sí que té assegurat l’Eldense és arribar a l’última jornada de lliga regular, en la qual s’enfronta al Múrcia a la Nova Condomina, amb opcions d’ascens directe, passe el que passe este dissabte. Encara que, això sí, si perden amb l’Atlètic Madrileny no dependrien d’ells mateixos, i, si empaten, només ho farien, novament, en cas que el Sabadell no derrote l’Antequera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Solo cuatro municipios de Alicante tienen Moros y Cristianos internacionales: así está la carrera tras el éxito de Elda
- Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos
- Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
- El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno
- Aviso para los dueños de perros: la peligrosa planta que está en todos los parques y acecha a tu mascota en primavera
- Los dramas de los profesores en las aulas de la provincia de Alicante
- Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
- Declarado un incendio en la fábrica de tejas La Escandella de Agost