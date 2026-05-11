L’incendi en la fàbrica La Escandella d’Agost paralitza tota la producció
Els bombers donen per controlat el foc i treballen durant tota la nit per a refrescar l’estructura de la nau
La fàbrica de teules La Escandella d’Agost ha paralitzat tota la producció després de l’incendi que es va produir diumenge a la nit, han confirmat a INFORMACIÓN fonts de la companyia.
Fins al lloc es van desplaçar efectius del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant, en concret tres unitats de comandament i direcció, cinc bombes urbanes pesades i una bomba nodrissa pesada, a més d’un oficial, dos sergents, dos caps i 16 bombers dels parcs de Sant Vicent, Elx i Elda.
Així mateix, també van acudir a la zona patrulles de la Policia Local d’Agost, Guàrdia Civil i diverses ambulàncies, segons va informar Emergències 112 Comunitat Valenciana a través del seu compte oficial en X.
L’empresa ha explicat que manté l’activitat productiva paralitzada per precaució després del succés, que no ha provocat danys personals però sí danys materials importants.
Els bombers van donar per controlat l’incendi a mitjanit i durant tota la nit cinc dotacions han romàs en la fàbrica per a fer treballs de refresc. L’estructura de la nau ha quedat molt afectada per l’incendi, que es va iniciar minuts abans de les 21:00 hores de diumenge en La Escandella, situada al costat de la CV-820.
Relleu generacional
L’empresa pertany des de l’any 2022 al grup francés Edilians, també propietari de la valenciana Tejas Borja. El traspàs es va produir davant de la falta de relleu generacional en la família fins llavors propietària de l’empresa, els Román.
En 2024, la companyia va facturar 46,4 milions d’euros, després de reduir les seues vendes un 16,41 %, i també el benefici va caure de 6,3 milions a 497.310 euros. L’empresa, segons arreplega en la seua pàgina web, produïx cinc teules al segon i té un estoc de més de 240.000 palets.
