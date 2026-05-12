Emergència sanitària
El Govern es farta de les acusacions de Clavijo per la gestió de l’hantavirus: “Cada u es retrata amb els seus actes i declaracions”
Malgrat el xoc polític i institucional, el Govern confia que esta crisi no es reproduïsca en el Congrés amb la ruptura del pacte d’investidura
El xoc entre el Govern de Canàries i el central no dona treva malgrat tancar-se l’operatiu d’evacuació dels passatgers del vaixell afectat amb hantavirus. Després d’oposar-se al fondeig del creuer a Tenerife, el president de Canàries, Fernando Clavijo, ha acusat, este dimarts, el Govern d’“ocultar deliberadament” que coneixien casos positius entre els passatgers, cosa que ha negat la ministra de Sanitat, Mónica García, basant-se en les informacions confirmades per l’OMS i l’ECDC. “Cada u es retrata amb els seus actes i declaracions”, ha replicat en roda de premsa després del Consell de Ministres.
Malgrat mostrar la seua voluntat de no entrar en polèmiques, ha qualificat les posicions del president canari de “soroll polític” i ha advertit sobre el “perill” d’intentar generar “alarmisme” en esta mena d’emergències sanitàries. “No hi ha lloc per a les especulacions ni per a les acusacions”, ha conclòs després d’explicar els protocols de l’operatiu, que este mateix matí ha qualificat com “un èxit” el secretari general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez a La Moncloa.
Fonts de La Moncloa mostren el seu cansament amb la “falta de lleialtat institucional” de l’executiu canari i diuen no entendre les seues posicions. Les acusacions d’haver ocultat presumptament que coneixien casos positius a bord del creuer MV Hondius han sigut la gota que ha fet vessar el got. “És el que faltava”, lamenten fonts de l’executiu, que assenyalen que “sempre hem dit que les proves [dels passatgers que van partir asimptomàtics des de Cap Verd] es farien en l’hospital”.
Malgrat el xoc polític i institucional, en el Govern confien que esta crisi no es reproduïsca en el Congrés. Coalició Canària és una de les formacions amb les quals Pedro Sánchez manté un acord d’investidura. Per això s’ha procurat cuidar estos dies la relació, en ple xoc per la gestió de l’hantavirus.
Soci d’investidura
Per a l’executiu, mantindre l’acord d’investidura amb Coalició Canària és vital des del punt de vista de no engrossir una majoria negativa en el Congrés. Després de la ruptura per part de Junts i les tensions amb el PNB, el despenjament d’un altre soci, encara que només tinga un sol representant en el Congrés, qüestionaria qualsevol viabilitat del full de ruta de Pedro Sánchez per a esgotar la legislatura.
Sense respondre directament a Clavijo, el president del Govern ha defés, este matí, que s’ha actuat seguint el “manual de gestió de crisi” i garantint tant la seguretat dels passatgers com la salut global i dels canaris. S’ha tractat de prioritzar en tot moment el “rigor científic” per a basar cada decisió en l’“assessorament tècnic”. Tot això, amb “transparència absoluta en la informació”, “lleialtat institucional” i, finalment, “cooperació internacional”.
