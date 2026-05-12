L’Ajuntament de Calp impulsarà una campanya de conscienciació dirigida a ciclistes i equips ciclistes per a reforçar la seguretat viària
La campanya estarà especialment orientada a les persones usuàries de la bicicleta, amb una atenció específica als cicloturistes estrangers que passen temporades en la zona
L’Ajuntament de Calp, mitjançant la Regidoria de Turisme, dissenyarà una campanya de conscienciació dirigida a ciclistes, cicloturistes i equips ciclistes amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària i promoure una circulació responsable tant en vies urbanes com interurbanes.
Esta iniciativa va sorgir durant la primera reunió de la taula de treball denominada de creació de producte turístic que s’ha constituït dins del Consell Municipal d’Intel·ligència Turística, Desenrotllament Econòmic Local i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Calp, a la qual s’ha sumat la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana (FCCV)
La campanya estarà especialment orientada a les persones usuàries de la bicicleta, amb una atenció específica als cicloturistes estrangers que passen temporades en la zona. L’objectiu és facilitar informació clara sobre la normativa viària aplicable a la circulació amb bicicleta i contribuir a previndre conductes de risc, a fi de millorar la seguretat de ciclistes i del conjunt d’usuaris.
La proposta va començar a perfilar-se en una reunió celebrada a València en la qual van participar, per part de l’Ajuntament de Calp, la regidora de Planificació Turística, Mireia Ripoll; el regidor de Promoció Internacional, Marco Bittner; la tècnica de Turisme, Sandra Pastor; el president de l’FCCV, Quique Gutiérrez; el responsable de la Comissió de Ciclisme de Carretera, Jaume Mora; i el responsable de la Comissió de Mobilitat Sostenible i Seguretat Viària, Antonio Moreno.
Amb esta acció, l’Ajuntament de Calp reforça la seua estratègia de promoció del cicloturisme com a producte turístic de qualitat, al mateix temps que impulsa mesures orientades a la convivència i a la seguretat viària. El municipi continua així avançant en el seu posicionament com a destinació ciclista de referència, fomentant un model basat en la sostenibilitat, la responsabilitat i el respecte entre tots els usuaris de la carretera. En les pròximes setmanes es reunirà de nou la taula de treball per a seguir avançant en el desenrotllament d’esta iniciativa.
