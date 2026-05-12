L’il·licità Pepe Andreu obri Docs València amb un rèquiem per una glacera moribunda
El nou documental de Suica Films, La pietá, aprofundix en l’efecte del canvi climàtic des de la bellesa del gel. La producció ja ha sigut premiada en el Festival de Tessalònica i presentada en Docs Barcelona
“Com contar la història d’una cosa que no es mou i que per a nosaltres té vida pròpia?”. Això es van preguntar l’il·licità Pepe Andreu i el castellonenc Rafa Molés, responsables de Suica Films, abans de dirigir La pietá, el nou documental que este divendres, 15 de maig, inaugura Docs València i que es presenta a manera de rèquiem de la glacera més gran d’Europa —la Vatnajökull, a Islàndia—, en perill de desaparició.
Andreu i Molés són dos enamorats d’Islàndia —a on ja van rodar Lobster Soup (2020)— i compartixen la fascinació per les glaceres, una cosa que consideren “poderosa, sorprenent i salvatge i que està en perill”, assenyala Andreu, que assenyala que les principals llengües glacials de la Vatnajökull desapareixeran d’ací a 50 anys i d’ací a 300 s’haurà extingit per complet.
“Volíem fer una pel·lícula amb una glacera perquè als dos ens meravellen, però no sabíem molt bé què contar. El coproductor islandés ens va parlar d’una família que des de 1910 havia viscut aïllada als peus de la major glacera d’Europa, els germans Björn, que van dedicar la seua vida a estudiar-la, a aprendre de l’entorn i a registrar les seues transformacions”, indica Andreu d’esta família, pionera en el registre climàtic.
Quan ja sabien què contar, van viatjar fins a la granja dels Björn i van contactar amb un fotògraf, Ragnar Axelsson, que va passar la seua infància en aquell lloc i va trobar els diaris de les glaceres dels germans, a més d’una pel·lícula dels anys cinquanta en la qual es veuen les eixides a la glacera d’esta família, de la qual Andreu i Molés han recuperat fragments.
Des d’ací es va muntar el dispositiu de la pel·lícula a on la glacera és la gran protagonista. “Més que una oda a la glacera, és un rèquiem, perquè se’ns escapa de les mans; d’ací el títol de La pietá, que en l’art es representa a través d’una mare amb un fill que es mor sense poder fer-hi res”, explica el codirector il·licità d’esta producció, que, no obstant això, pretén servir de crit d’atenció sobre la fragilitat del planeta a través de la poètica de la glacera.
“Hi ha molts informes amb dades científiques per a combatre el canvi climàtic, però amb el documental volem intentar conscienciar des d’una altra narrativa i amb la bellesa com una cosa capaç de transformar”, assenyala Pepe Andreu. Amb el seu cine han volgut transmetre eixa sensació espiritual que provoca la contemplació de la massa gelada amb mil·lennis d’història, amb els seus cruixits i els seus trencaments.
L’obra incorpora, a més, un element sonor vinculat al territori alacantí: una reinterpretació del cant tradicional Ay, triste vida del Misteri d’Elx, interpretat per la soprano Quiteria Muñoz.
L’obra d’Andreu i Molés va tindre la seua estrena internacional en el Festival Internacional de Documentals de Tessalònica, a on va rebre el Premi Valors Humans del Parlament grec, mentres que l’estrena nacional va ser dissabte passat en Docs Barcelona. Docs València, a més, es tanca amb una altra pel·lícula alacantina, El Santo, guanyadora del Goya al millor curtmetratge documental, de Carlo d’Ursi.
