Sanitat
Reconeixement a l’Hospital de Sant Joan per un projecte innovador que millora la detecció i l’abordatge de l’asma greu
La ferramenta avalua els antecedents, l’ús de corticoides i biomarcadors i identifica aquells pacients amb més risc per a ser derivats a consulta especialitzada
L’Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant ha sigut reconegut per la Societat Valenciana de Pneumologia pel desenrotllament del projecte “Sistema CDSS asma greu”, una iniciativa que millora la detecció i l’abordatge d’esta patologia.
El projecte permet identificar de manera precoç pacients amb el risc de patir formes greus de la malaltia i activar un circuit d’atenció més àgil i especialitzat. Està liderat pels doctors Eusebi Chiner i Ignacio Boira, del Servici de Pneumologia, i compta amb la participació d’un equip multidisciplinari de professionals de l’Hospital i de les seues àrees de Laboratori Clínic i Anàlisis Clíniques.
Indicadors
Esta ferramenta analitza de manera automatitzada la informació clínica de pacients que acudixen a urgències amb diagnòstics relacionats amb asma. A partir de determinats indicadors —com antecedents, ús de corticoides o biomarcadors com l’eosinofília o nivells elevats d’immunoglobulina—, identifica aquells amb més risc i facilita la seua derivació a consulta especialitzada.
Segons explica el doctor Eusebi Chiner, “este sistema permet detectar de manera precoç pacients amb asma potencialment greu i derivar-los de manera àgil a consulta, de manera que es facilita la seua avaluació i seguiment”. L’objectiu és avançar cap a una atenció més personalitzada, especialment en aquells pacients que poden beneficiar-se de tractaments específics, com les teràpies biològiques.
Coordinació
El projecte reflectix la importància del treball coordinat entre diferents servicis de l’Hospital, com Pneumologia, Laboratori Clínic i Radiodiagnòstic, a més de la col·laboració amb la Universitat d’Alacant.
Així mateix, compta amb el suport del Servici d’Informàtica de l’Hospital, fonamental per al desenrotllament i per a la implantació d’esta ferramenta en la pràctica clínica.
El projecte, segons informa la Conselleria de Sanitat, s’emmarca dins d’una estratègia d’impuls a la innovació i la millora contínua de l’atenció sanitària amb l’objectiu d’oferir una assistència més eficaç, accessible i centrada en les necessitats dels pacients.
2,5 milions de persones afectades
L’asma és una malaltia inflamatòria crònica de les vies respiratòries que cursa amb hiperresposta bronquial i una obstrucció variable al flux aeri, totalment o parcialment reversible. Els símptomes principals de l’asma són xiulets en el pit (sibilàncies), dificultat per a respirar (dispnea), pressió al pit (opressió toràcica) i tos.
Esta patologia afecta a Espanya prop de 2,5 milions de persones, amb una incidència del 5 % en adults i del 10 % en xiquets. Dins d’esta patologia trobem l’asma greu, la qual constituïx una síndrome heterogènia amb múltiples variants clíniques i representa l’últim esglaó en la patologia asmàtica en relació amb la seua gravetat. La prevalença de l’asma greu entre els pacients asmàtics varia d’un país a un altre i s’estima que el 50 % d’estos pacients greus tenen un mal control de la seua malaltia.
El tabac, la contaminació i la falta d’activitat física agreugen l’asma. L’adopció d’hàbits saludables és clau per a un millor pronòstic de les persones afectades i evitar complicacions greus.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
- Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga
- Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
- Declarado un incendio en la fábrica de tejas La Escandella de Agost
- Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante
- William Faulkner, escritor: 'Algunas personas son amables sólo porque no se atreven a ser de otra forma
- Retenciones en la N-332 en Torrevieja (como casi siempre) y la A-70 se atasca hacia Valencia en una mañana complicada en Alicante