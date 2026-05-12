Vaga en educació: Alcoi i Castalla es mobilitzen per a reclamar millores a la Generalitat

La segona jornada de la vaga en educació ha comportat mobilitzacions a l’Alcoià. Així, a Alcoi, més de 300 docents s’han concentrat en la plaça d’Espanya per a exigir a la Conselleria d’Educació les millores urgents que reclama la comunitat educativa.

Hi han assistit professors de la ciutat i comarca, amb presència de docents dels centres de Primària i Secundària, així com de l’Escola d’Art, Escola Oficial d’Idiomes i del Col·legi Rural Agrupat (CRA).

Mobilització a Castalla / INFORMACIÓN

En l’acte, representants de tots els col·lectius han posat de manifest la falta de condicions que patix cada centre, una mobilització que ha comptat amb la presència de l’alcalde, Toni Francés, i d’altres regidors de l’Ajuntament.

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A Castalla també hi ha hagut una protesta, que ha tingut com a punt de trobada l’IES Enric Valor i que ha celebrat la concentració davant de l’ajuntament.