Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mata a golpes a su amigoContagiado HantavirusHuelga de profesoresTransporte AlicantePlaca desaparecidaLey Bienestar animalJubilarte antes"¿Qué?"
instagramlinkedin

Vaga en educació: Alcoi i Castalla es mobilitzen per a reclamar millores a la Generalitat

Els docents es concentren en les dos ciutats per a denunciar les deficiències que patixen en els seus centres

Alcoi reunix més de 300 docents en la segona jornada de vaga

Alcoi reunix més de 300 docents en la segona jornada de vaga

Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La segona jornada de la vaga en educació ha comportat mobilitzacions a l’Alcoià. Així, a Alcoi, més de 300 docents s’han concentrat en la plaça d’Espanya per a exigir a la Conselleria d’Educació les millores urgents que reclama la comunitat educativa.

Hi han assistit professors de la ciutat i comarca, amb presència de docents dels centres de Primària i Secundària, així com de l’Escola d’Art, Escola Oficial d’Idiomes i del Col·legi Rural Agrupat (CRA).

Movilización en Castalla

Mobilització a Castalla / INFORMACIÓN

En l’acte, representants de tots els col·lectius han posat de manifest la falta de condicions que patix cada centre, una mobilització que ha comptat amb la presència de l’alcalde, Toni Francés, i d’altres regidors de l’Ajuntament.

Noticias relacionadas

A Castalla també hi ha hagut una protesta, que ha tingut com a punt de trobada l’IES Enric Valor i que ha celebrat la concentració davant de l’ajuntament.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  2. Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
  3. Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga
  4. Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
  5. Declarado un incendio en la fábrica de tejas La Escandella de Agost
  6. Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante
  7. William Faulkner, escritor: 'Algunas personas son amables sólo porque no se atreven a ser de otra forma
  8. Retenciones en la N-332 en Torrevieja (como casi siempre) y la A-70 se atasca hacia Valencia en una mañana complicada en Alicante

Vaga en educació: Alcoi i Castalla es mobilitzen per a reclamar millores a la Generalitat

Vaga en educació: Alcoi i Castalla es mobilitzen per a reclamar millores a la Generalitat

Qué se sabe del hantavirus Andes en seis preguntas

Qué se sabe del hantavirus Andes en seis preguntas

Imágenes de la concentración en Alcoy de la huelga educativa

Imágenes de la concentración en Alcoy de la huelga educativa

"Ortí, dimissió" y el sexto instituto (que no llega) centran las movilizaciones de los docentes en San Vicente

"Ortí, dimissió" y el sexto instituto (que no llega) centran las movilizaciones de los docentes en San Vicente

La Semana Santa convierte abril en un mes de verano en el aeropuerto Alicante-Elche

La Semana Santa convierte abril en un mes de verano en el aeropuerto Alicante-Elche

Reconeixement a l’Hospital de Sant Joan per un projecte innovador que millora la detecció i l’abordatge de l’asma greu

Reconeixement a l’Hospital de Sant Joan per un projecte innovador que millora la detecció i l’abordatge de l’asma greu

La Policía esclarece 41 robos violentos de relojes de lujo en Alicante, Málaga, Madrid y Baleares

La Policía esclarece 41 robos violentos de relojes de lujo en Alicante, Málaga, Madrid y Baleares

La planta 22 del Gómez Ulla: siete boxes de UCI, un laboratorio BSL-3 y cámaras de alta precisión que captan el iris del ojo

Tracking Pixel Contents