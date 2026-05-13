Drets LGTBIQ+
La Comissió Europea demanarà als governs en 2027 que prohibisquen les teràpies de conversió
L’anunci arriba a penes uns dies abans de la celebració de l’Orgull, en resposta a una iniciativa legislativa ciutadana
La Comissió Europea ha anunciat, este dimecres, que presentarà una recomanació en 2027 en la qual “demanarà” als governs europeus que prohibisquen les teràpies de conversió contra persones LGTBIQ+, en resposta a una iniciativa legislativa ciutadana que va aconseguir més d’un milió de firmes.
Les teràpies de conversió “no tenen lloc en la nostra Unió”, ha dit en un comunicat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. “Es basen en la idea falsa que les persones LGBTIQ+ estan malaltes”, ha assenyalat l’executiu comunitari. No obstant això, Brussel·les es limitarà en la seua proposta, que presentarà en 2027, a cridar els governs a prohibir-les.
Un milió de firmes
En 2024, representants de l’Associació Europea Contra les Teràpies de Conversió (ACT per les seues sigles en anglés) van llançar una iniciativa legislativa ciutadana. Este sistema permet als ciutadans demanar a la Comissió Europea que propose legislacions concretes, sempre que la iniciativa compte amb un mínim d’un milió de firmes d’almenys set països de la UE en un any.
Els organitzadors van demanar a la Comissió que incloguera esta classe de teràpies en la llista de crims europeus, com es va proposar amb la violència de gènere, o que incloguera este fenomen en la directiva d’igualtat que tracta de previndre la discriminació. També va demanar reconéixer-les com a delicte a l’efecte de la directiva que protegix específicament els drets de les víctimes.
A més, conscients que bona part de les decisions en matèria de justícia queden a les mans dels governs nacionals o requerixen unanimitat, els organitzadors van demanar una iniciativa legalment no vinculant però que demanara la il·legalització de la pràctica en tot el continent. La iniciativa va comptar amb el suport de més d’un milió cent trenta mil ciutadans en els vint-i-set països del bloc.
El problema de la unanimitat
La Comissió Europea considera que la recomanació en la qual demanarà als governs que prohibisquen les teràpies de conversió és la manera més efectiva d’abordar el problema. En la recomanació, Brussel·les cridarà els països a lluitar contra esta mena de pràctiques i els “convidarà” a donar compte de les mesures que estan prenent per a fer-ho.
Brussel·les no ha exclòs la possibilitat d’incloure la pràctica de teràpies de conversió com un delicte europeu, però, per a fer-ho, este ha de complir uns criteris específics. En particular, ha de tractar-se d’un delicte particularment greu “amb una dimensió transfronterera que resulta de la naturalesa o l’impacte de tals delictes o d’una necessitat especial de combatre’ls de manera comuna”.
El problema és que modificar eixa llista requerix la unanimitat dels Vint-i-set i no tots els governs europeus estan igualment disposats a protegir els drets de les persones LGTBIQ+. El mateix ocorre amb la possibilitat d’ampliar la protecció en el marc de la directiva d’igualtat, per a estendre la protecció més enllà del purament vinculat a l’ocupació.
Violència i discriminació
En l’actualitat, només huit països del bloc, Espanya, Bèlgica, Alemanya, Grècia, França, Xipre, Malta i Portugal, compten amb legislacions que prohibixen les teràpies de conversió. Les condemnes van des de multes fins a penes de presó i en bona part d’estos països es considera un agreujant quan la víctima és menor. En eixos països, la Comissió considera que la directiva de drets de les víctimes ja els protegix.
Segons una enquesta de l’Agència dels Drets Fonamentals de la UE, el 24 % de les persones LGBTIQ+ a la UE han sigut víctimes de teràpies de conversió. Eixe percentatge arriba al 47 % quan es tracta de dones trans, i al 48 % en el cas d’hòmens trans.
Esta classe de “teràpies” utilitza la violència física i sexual, els abusos i la humiliació, electroshock o medicació amb l’objectiu de canviar o reprimir l’orientació sexual o la identitat o l’expressió de gènere de persones LGTBIQ+. Han sigut definides per l’ONU com una forma de tortura i poden tindre seqüeles tant físiques com psicològiques greus.
