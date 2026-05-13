La marbrera Levantina fitxa un nou CEO després de completar la seua transformació
L’executiu Rafael Patxot, fins ara responsable comercial de la multinacional ES Group, s’encarregarà de dirigir la companyia
El Consell d’Administració de la marbrera noveldera Levantina dona per conclosa la reestructuració de la companyia i fitxa un nou CEO per a dirigir la nova etapa de la companyia. L’empresa ha comunicat, este dimecres, el nomenament de Rafael Patxot com a nou director general en substitució de Rafael Soriano, que ocupava el càrrec des de març de 2024 i que ha sigut el responsable de realitzar els ajustos dels últims anys per a buscar la viabilitat del negoci.
Soriano seguirà en el Consell d’Administració, segons han informat fonts oficials de la firma, que assenyalen que el grup encara el seu futur “amb un pla estratègic clar, una organització més sòlida i eficient i un equip directiu cohesionat”, que li permetrà “centrar-se en l’expansió, el desenrotllament comercial i la creació de valor sostenible en els seus mercats internacionals”.
La veritat és que, en estos dos últims anys, la companyia ha afrontat un pla ambiciós que li ha permés, d’una banda, aprimar la seua estructura i desprendre’s d’activitats deficitàries o a les quals veia poc recorregut, i centrar-se en aquelles amb més projecció.
Així, per exemple, l’any passat, el grup venia la seua divisió de granit a Espanya, la qual cosa va incloure les instal·lacions que tenia a O Porriño, a Galícia, que va adquirir la firma local Marcelino Group.
A més, també va escometre un important expedient de regulació d’ocupació (ERO) en el seu negoci de marbre i pedreres, que la va portar a acomiadar 186 treballadors per a centrar la seua activitat en aquelles pedres de millor qualitat.
Canvis en el portafolis
En paral·lel, la companyia ha renovat el seu portafolis de productes per a fer-lo més competitiu i més adaptat als gustos actuals, a través de marques com Naturamia o Mediterranean Stone, i, sobretot, ha consolidat i reforçat el projecte de Techlam, la companyia especialitzada en la fabricació d’allò que Levantina ha denominat pedra natural sinteritzada, que és un producte porcellànic de gran format.
L’èxit de la proposta ha portat la firma a posar en marxa una segona fàbrica d’este material a Castelló, a més de la inicial de Novelda
“Ha sigut una etapa de treball intens, transformació i compromís col·lectiu. Estic orgullós del que hem aconseguit junts: una companyia més estructurada, amb una estratègia clara, un equip directiu sòlid i un full de ruta definit per als pròxims anys. La fase de transformació està conclosa i Levantina està preparada per a obrir un nou capítol de creixement”, ha assenyalat, a manera de balanç, Fernando Soriano.
Per la seua banda, el seu successor ha assenyalat: “M’incorpore a Levantina Group en un moment en el qual el reposicionament operatiu està completat i la companyia està preparada per a créixer. La meua prioritat és executar, amb continuïtat, el full de ruta i el pla de creixement dissenyats pel Consell d’Administració, Fernando Soriano i l’equip directiu”.
Fins ara, Rafael Patxot ocupava el càrrec de director comercial en Es Group, una multinacional dedicada a la fabricació de productes i materials per a banys, com ara dutxes, lavabos o revestiments.
Anteriorment havia passat per Group, APV Group i BP Chemicals, entre altres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga
- Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante
- La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante
- William Faulkner, escritor: 'Algunas personas son amables sólo porque no se atreven a ser de otra forma
- Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà
- Mata a golpes a un amigo con un palo en Pilar de la Horadada y finge que ha muerto atropellado
- Una jueza investiga a Vito Quiles por viajar en el Ave de Alicante a Madrid sin pagar todo el trayecto