Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos BañoAnálisis Toni CabotReunión EducaciónCEIP Gloria FuertesAlquiler vivienda protegidaEnrique Riquelme
instagramlinkedin

La Nucia celebrarà el Dia de la Família este dissabte 16 de maig

Activitats gratuïtes per a tota la família

Es recuperaran els jocs tradicionals

Es recuperaran els jocs tradicionals / INFORMACIÓN

R. E.

El VIII Dia de la Família de la Nucia se celebrarà este dissabte 16 de maig de 10 a 14 hores, en el pàrquing Pavelló Muixara. Serà una activitat totalment gratuïta i oberta a totes les famílies de la Nucia, perquè mares, pares, fills i filles, avis i oncles juguen tots junts sense mòbils, tauletes o la Play. Sota el lema “La meua família és un equip”, s’ha previst fer diversos jocs, reptes i una gimcana familiar.

El Dia Internacional de la Família se celebra cada any el 15 de maig. Amb motiu d’esta efemèride, la Nucia organitza la seua octava edició d’esta jornada lúdica este dissabte 16 de maig, un esdeveniment organitzat per les regidories de Benestar Social i Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports i “Corresponsables” del Ministeri d’Igualtat. La jornada és finançada amb els fons transferits pel Ministeri d’Igualtat a través del Pla Corresponsables que gestiona la Generalitat Valenciana.

Diversió i gimcana familiar

El VIII Dia de la Família de la Nucia, amb el lema “La meua família és el meu equip”, tindrà jocs tradicionals, reptes i una divertida gimcana familiar per a fomentar la convivència entre pares i fills i l’activitat en equip. També hi haurà unflables, animació i premis. Totes les activitats són totalment gratuïtes. Els Majorals 2026 - Penya Els Festers muntaran una barra en este esdeveniment per a recaptar fons per a les Festes d’Agost 2026.

Noticias relacionadas

Jornada en família sense mòbils

Una jornada de jocs en família durant un matí intens en el pàrquing i pavelló Muixara de la Nucia. La idea és crear un espai perquè pares i fills passen un temps junts gaudint de jocs i proves esportives, a l’aire lliure, sense “mòbils, ni dispositius electrònics”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents