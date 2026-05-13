La Nucia celebrarà el Dia de la Família este dissabte 16 de maig
Activitats gratuïtes per a tota la família
El VIII Dia de la Família de la Nucia se celebrarà este dissabte 16 de maig de 10 a 14 hores, en el pàrquing Pavelló Muixara. Serà una activitat totalment gratuïta i oberta a totes les famílies de la Nucia, perquè mares, pares, fills i filles, avis i oncles juguen tots junts sense mòbils, tauletes o la Play. Sota el lema “La meua família és un equip”, s’ha previst fer diversos jocs, reptes i una gimcana familiar.
El Dia Internacional de la Família se celebra cada any el 15 de maig. Amb motiu d’esta efemèride, la Nucia organitza la seua octava edició d’esta jornada lúdica este dissabte 16 de maig, un esdeveniment organitzat per les regidories de Benestar Social i Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports i “Corresponsables” del Ministeri d’Igualtat. La jornada és finançada amb els fons transferits pel Ministeri d’Igualtat a través del Pla Corresponsables que gestiona la Generalitat Valenciana.
Diversió i gimcana familiar
El VIII Dia de la Família de la Nucia, amb el lema “La meua família és el meu equip”, tindrà jocs tradicionals, reptes i una divertida gimcana familiar per a fomentar la convivència entre pares i fills i l’activitat en equip. També hi haurà unflables, animació i premis. Totes les activitats són totalment gratuïtes. Els Majorals 2026 - Penya Els Festers muntaran una barra en este esdeveniment per a recaptar fons per a les Festes d’Agost 2026.
Jornada en família sense mòbils
Una jornada de jocs en família durant un matí intens en el pàrquing i pavelló Muixara de la Nucia. La idea és crear un espai perquè pares i fills passen un temps junts gaudint de jocs i proves esportives, a l’aire lliure, sense “mòbils, ni dispositius electrònics”.
