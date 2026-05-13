El PSOE proposa a la Vila una comunitat energètica per a abaratir la llum i destinar excedents a famílies vulnerables
La iniciativa aposta per l’autoconsum col·lectiu i l’estalvi en la factura elèctrica
Reduir la factura de la llum, aprofitar l’energia que sobra i convertir-la en una ferramenta social. Eixe és l’objectiu de la moció que el PSOE portarà al pròxim ple municipal de la Vila Joiosa per a impulsar una comunitat energètica local, un model que permetria a veïns, comerços i administracions generar i compartir electricitat neta mentres s’ajuda a llars amb dificultats per a afrontar el cost energètic.
El Grup Municipal Socialista de la Vila Joiosa ha presentat una moció per a debatre-la en el pròxim ple, amb la qual busca posar en marxa una comunitat energètica local en el municipi, una fórmula basada en l’autoconsum col·lectiu i la col·laboració ciutadana per a reduir costos elèctrics i avançar cap a un model energètic més sostenible.
Des del PSOE consideren que l’actual escenari energètic obliga els municipis a impulsar sistemes “més resilients i accessibles”, en els quals veïns, xicotetes empreses i administracions puguen produir i consumir la seua pròpia electricitat mitjançant instal·lacions renovables compartides.
La proposta pren com a referència experiències ja implantades en altres municipis, com el cas d’Altea, a on el model de comunitat energètica desenrotllat a través de la col·laboració publicoprivada ha permés rebaixar el gasto energètic, reduir emissions contaminants i afavorir la cohesió social.
Plaques solars en el centre històric
A la Vila, els socialistes destaquen que este sistema tindria una utilitat especial en zones com el centre històric, a on moltes vivendes troben dificultats per a instal·lar plaques solars de manera individual. A través d’un model col·lectiu, expliquen, es facilitaria l’accés a l’autoconsum a veïns que actualment no poden beneficiar-se d’esta mena d’instal·lacions.
Mesures per a posar en marxa el projecte
La moció incorpora diverses actuacions destinades a fer viable la futura comunitat energètica. Entre estes figura la creació d’una entitat jurídica sense ànim de lucre —com una cooperativa o associació— encarregada de gestionar el projecte i garantir la participació democràtica dels seus membres.
A més, el text proposa elaborar un inventari de cobertes municipals aptes per a la instal·lació de panells solars, que inclouria col·legis, edificis públics i espais esportius, amb la finalitat de cedir estos espais per a instal·lacions fotovoltaiques.
La iniciativa també planteja desenrotllar campanyes informatives per a fomentar la participació ciutadana i sol·licitar ajudes públiques procedents de l’IVACE o dels fons europeus Next Generation, així com col·laborar amb municipis que ja han desenrotllat experiències similars.
Energia sobrant per a llars vulnerables
Un dels punts amb més càrrega social de la proposta és la possibilitat de destinar una part de l’energia generada i dels excedents elèctrics a famílies vulnerables, amb l’objectiu de combatre la pobresa energètica i garantir un accés bàsic i assequible al subministrament.
La moció preveu, a més, l’elaboració d’un pla d’implantació progressiva que marque les fases tècniques, econòmiques i socials del projecte per a consolidar una estratègia energètica estable a mitjà i llarg termini.
