El retrobament de Larsen amb el seu passat en el Movistar Estudiantes-HLA Alacant

El pivot es tornarà a enfrontar al seu antic equip amb el somni de la Final Four en joc

Larsen és defés per Nwogbo en el duel de la primera volta contra Movistar Estudiantes / Movistar Estudiantes

Kike Calabuig

Amb l’aigua al coll es va aconseguir complir un objectiu que fa un temps semblava impossible que es poguera escapar. De fet, va estar lligat pràcticament tot el curs, però, en el tram decisiu, tot es va complicar de mala manera.

Fa l’efecte que si no és amb patiment, no val: tanmateix, l’HLA Alacant va aconseguir l’última plaça del play-off en una batalla èpica contra el Zamora. Després de 34 jornades de bogeria, la temporada regular de Primera FEB ja està en el record i ha arribat l’hora dels grans, de les estreles i de les actuacions que passaran a la història.

Larsen, durant un partit d’esta temporada / R. Corpas (GAC)

Les dinàmiques i el que s’ha fet fins ara compta ben poc. Tot es reduïx a guanyar tres partits, sense importar la teua dinàmica o les teues sensacions. La temporada es rebaixa a un parell d’enfrontaments en els quals l’estat anímic, la fortuna i la inspiració et poden elevar fins a l’elit del bàsquet espanyol.

Potser, i veient l’últim tram de la temporada, el pessimisme tinga més pes en la balança que l’optimisme per a l’afició del Lucentum; no obstant això, és temps de creure i de somiar. La Final Four està a tan sols tres victòries contra un rival que ja sap el que és caure al Pedro Ferrándiz.

Davant espera el Movistar Estudiantes, segon després de proclamar-se campió de Copa i equip en el qual va militar Kevin Larsen durant dos temporades i mitja. La gran estrela de l’HLA s’enfrontarà al seu passat i apunta a ser decisiu en el futur de l’equip que dirigix Rubén Perelló.

Larsen penetra a cistella contra la Corunya / Leyma Corunya

Per les seues mans passa gran part de la sort del Lucentum, tal com està ocorrent des que va aterrar a Alacant devers l’estiu de 2024. En la seua primera campanya defenent els colors de l’HLA, va acabar líder de la competició pel que fa a la valoració, per davant de noms com Jayson Granger, Ondrej Balvin o Mirza Bulic. Un any més tard, amb la temporada regular ja acabada, ha tornat a fer el mateix i supera Fernando Zurbriggen, Townes o Mateo Díaz com a grans rivals.

Serà la tercera vegada que Movistar Estudiantes i HLA Alacant es vegen les cares esta temporada i, malgrat que l’equip madrileny és un dels pesos pesants de la categoria, no se li ha donat especialment malament als de Perelló. En la primera volta, el resultat va ser de 88 a 82 favorable als col·legials en el Movistar Arena, però no sense patiment i tensió fins al minut final.

Kevin Larsen llança un tir lliure al Pedro Ferrándiz / PILAR CORTES

Com no podia ser d’una altra manera, Larsen va ser el més destacat per als alacantins en un duel que va suposar la primera derrota del curs. Llavors tot li era favorable al Lucentum; després, la temporada va entrar en una muntanya russa. No obstant això, el duel de la segona volta es va saldar amb un triomf alacantí.

Aquell partit es va decidir amb una cistella guanyadora de Yasiin Joseph i amb Larsen sumant 20 punts. Va ser un reflex fidel de la temporada actual i es van mostrar dos cares en els 40 minuts; malgrat això, es va aconseguir sumar una victòria vital en aquell moment. A este precedent s’agarren els de Perelló per a poder ser equip de Final Four.

Condicionat pel físic

Malgrat estar condicionat per problemes físics durant un tram de la temporada, Kevin Larsen ha tornat a firmar uns números impressionants dignes de ser el millor jugador de la categoria. 16,6 punts, 5,9 rebots i 3,8 assistències ha sigut la seua línia estadística durant els 32 partits que ha disputat. Però la seua importància transcendix molt més enllà dels números.

S’ha convertit en un jugador compromés a l’extrem amb l’entitat i sempre ha lluitat per canviar el rumb de l’equip quan les coses pitjor estaven. És el vaixell insígnia de l’HLA dins i fora de la pista, un aspecte que Perelló ha destacat i agraït en diverses rodes de premsa.

L’estiu passat, va renovar la seua vinculació amb el Lucentum per a una temporada, per la qual cosa, quan acabe el curs actual, el seu contracte haurà expirat. El futur és una incògnita, tant el seu com el de les altres peces de l’equip, però una cosa està clara; l’afició anhela la renovació de la seua estrela.

