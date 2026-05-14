Universitat d’Alacant
Alacant acull una exposició que convertix l’ADN bacterià en matèria audiovisual
La mostra “Emissions” es pot visitar en el Museu d’Art Contemporani MACA
El Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA) acull fins a este pròxim diumenge 17 de maig l’exposició “Emissions”, un projecte expositiu que partix de l’ADN plasmídic per a codificar proteïnes fluorescents GFP i les seues variants cromàtiques, i les incorpora com a matèria primera del treball artístic.
El professor Enric Mira, del Departament de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d’Alacant, és el comissari d’esta curiosa mostra.
Agent que produïx formes
L’exposició presenta una sèrie d’obres l’originalitat i l’interés de les quals radica “en el fet que el gest científic es desplaça cap a l’estètica”, tal com detalla Mira. En l’exposició “Emissions”, l’ADN es comporta com un agent generatiu que produïx formes, ritmes i variacions sonores a partir de la seua pròpia estructura. En este sentit, este projecte d’investigació artística tensiona les fronteres entre el fet biològic i el tecnològic, entre les formes orgàniques i les configuracions artístiques.
Gràcies a la col·laboració d’Alejandro Vignoni i Yadira Fernando Boada, investigadors del Synthetic Biology and Control Systems Lab de la Universitat Politècnica de València, estes proteïnes s’han inserit en bacteris E. coli per a provocar canvis biològics visibles a través de manifestacions luminescents.
Senyals biològics
A partir d’este fenomen, el treball dels artistes ha consistit a convertir els senyals biològics en vibracions sonores i estructures visuals i reconfigurar la informació molecular en un fenomen perceptiu. D’esta manera, l’acció artística fa que l’emissió proteínica deixe de ser un fenomen lumínic per a convertir-se en senyal, i el senyal, al seu torn, en matèria audiovisual.
L’exposició consistix en una sèrie d’instal·lacions audiovisuals resultat del treball del Grup HUMA amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).
Els artistes Paz Tornero (Universitat de Granada i investigadora principal del projecte), Mikel Arce (Universitat del País Basc) i Jaime Munárriz (Universitat Complutense de Madrid), juntament amb Cristina Palmese i José Luis Carles (professors en la Universitat Europea de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid, i directors del programa La casa del sonido d’RNE), són els membres del grup autors de les peces que componen l’exposició.
