III FÒRUM ECONÒMIC I SOCIAL DEL MEDITERRANI
Carmen Herrero: “La vivenda està actuant com un motor d’expulsió del talent jove”
La doctora en Matemàtiques per la Universitat de València ha repassat en una ponència els principals reptes als quals s’enfronta el Mediterrani, detenint-se especialment en la migració, la demografia i l’educació
Jaime Mejías
Carmen Herrero, doctora en Matemàtiques per la Universitat de València i catedràtica de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica en la Universitat d’Alacant, ha posat el focus sobre el mercat de la vivenda a Espanya, amb els preus cada vegada més alts, com a “motor d’expulsió del talent jove” del nostre país. “Espanya té una incapacitat per a oferir a estes persones un projecte de vida autònom i digne”.
Herrero ha pronunciat estes paraules en l’acte de presentació del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica i que tindrà lloc els pròxims 16, 17 i 18 de juny a Barcelona. La catedràtica ha presentat una ponència enfocada en tres fenòmens que afecten de ple el Mediterrani: demografia, migració i educació.
En la demografia, Herrero ha posat el focus sobre l’envelliment que afecta les economies grans del Mediterrani: Espanya, Grècia i Itàlia. “A més, la taxa de fecunditat és baixíssima en els països europeus, i molt més alta en la riba africana”, ha destacat Herrero.
El saldo migratori és també una magnitud ressenyable. L’any passat, a Espanya va ser positiu en 626.000 persones. “Van entrar a Espanya 1.288.000 estrangers, amb una edat mitjana de 33 anys, 250.000 dels quals es van nacionalitzar. Dels quasi 50 milions de residents que hi ha a Espanya, 10 milions són nascuts en l’estranger”, ha subratllat Herrero.
I d’on venen? Herrero ha destacat que el major mercat emissor en este cas és Llatinoamèrica, amb un 47 %. “La majoria són dones que treballen en servici domèstic, atenció a dependència i hostaleria. El gran problema és que treballen en proporcions molt altes en el mercat informal. Estos treballs no generen diners públics”, ha advertit.
Les persones que arriben a Espanya, en la seua majoria, es concentren a Madrid i en l’arc Mediterrani. “El Mediterrani és el territori de més densitat de població estrangera i d’origen migratori. A Alacant representen el 29 %; a Balears, el 28,4 %, i, en ciutats com Torrevieja, arriben al 45 %”, ha explicat Herrero.
La situació dels jóvens en este context és especialment dramàtica. “Vivim un hivern demogràfic. En els últims 30 anys, Espanya ha perdut tres milions de jóvens”, ha lamentat. A més, la taxa de desocupació juvenil dobla la general, i pocs treballadors jóvens exercixen treballs relacionats amb els seus estudis.
Els salaris s’han ressentit també amb el pas dels anys. “En la zona euro, els salaris reals han caigut un 3 %, però a Espanya encara més, un 6 %, i a Itàlia un 9,2 %”, ha posat de manifest Herrero, en contraposició a països com Alemanya, a on han crescut un 24,1 %, o Suècia, amb un 62,5 %.
A causa d’esta situació, la fuga de talents persistix malgrat la recuperació econòmica després de la pandèmia. “Els factors que la impulsen són la impossibilitat d’emancipació residencial, la bretxa salarial amb Europa i la precarietat contractual crònica. Això impulsa els nostres millor formats a anar-se’n d’Espanya”, ha lamentat la ponent.
La diferència de salaris entre països europeus és també alarmant. “A Suïssa, una de les destinacions més cotitzades, un enginyer júnior cobra de mitjana 84.000 euros anuals, mentres que a Espanya el seu salari seria de 30.000 euros. Un infermer a Suïssa cobra 49.000 euros, i a Espanya, 17.600”, ha posat de manifest Herrero.
Amb tot, la catedràtica ha explicitat una sèrie de recomanacions que contribuirien a pal·liar la situació del Mediterrani. “Necessitem adaptar els sistemes educatius al mercat de treball, especialment l’FP. També incentivar la inserció laboral dels jóvens, més encara els que no tenen formació. També oferir oportunitats d’acord amb la seua formació als graduats, i amb salaris decents”, ha afegit Herrero per a exemplificar l’enormitat del repte que té al davant esta regió.
