Costa Blanca injecta 1,1 milions a ajuntaments, entitats i associacions per a la promoció turística de la província
Toni Pérez assenyala que estes subvencions s’enfoquen a garantir un desenrotllament equilibrat del territori, especialment per a les localitats amb menys població
Les iniciatives més valorades seran aquelles sustentades en la defensa i promoció de pràctiques sostenibles i protecció de l’entorn
El Patronat Provincial de Turisme va celebrar ahir a la vesprada el seu consell rector per a aprovar les convocatòries d’ajudes dirigides a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i a entitats sense ànim de lucre, dotades les dos amb 1,1 milions d’euros i enfocades a la promoció de la Costa Blanca en 2026. Estes subvencions prioritzen, especialment, les localitats amb menys població i les accions enfocades a la sostenibilitat turística.
La primera d’estes subvencions, dirigida a consistoris i entitats locals menors, està dotada amb un pressupost de 500.000 euros i comptarà amb un repartiment econòmic percentual, seguint criteris del pressupost general de l’activitat i del nombre d’habitants de la localitat. Segons este barem, les poblacions amb menys de 1.000 habitants rebran el 95 % del cost total de l’acció; els de 1.000 a 2.000 disposaran del 90 %; els de 2.000 a 20.000, el 85 %, i els de més de 20.000, el 75 %.
Entre les activitats de promoció turística que es finançaran amb fons de la Diputació d’Alacant destaquen aquelles sustentades en les bones pràctiques sostenibles, campanyes de conscienciació mediambiental a la ciutadania en xarxes socials, premsa o ràdio, formacions específiques per a millorar la competitivitat i la capacitat d’innovació, experiències sostenibles i de difusió de l’entorn natural, o estudis i projectes d’anàlisis de dades, entre moltes altres.
El president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, encarregat de presidir este òrgan, ha assenyalat que la col·laboració amb els ajuntaments mitjançant convocatòries de lliure concurrència “és prioritària per a garantir un desenrotllament equilibrat del territori, especialment en localitats amb menys recursos”.
Per això, tal com ha assegurat, “estes ajudes actuen com a motor econòmic que permet posicionar-nos en un mercat global i professionalitzar l’oferta turística de les nostres 141 poblacions, prioritzant l’equilibri territorial, la lluita contra la despoblació la millora de la competitivitat i la sostenibilitat i modernització, entre altres aspectes”.
La segona convocatòria, destinada a les entitats sense ànim de lucre, disposa d’un crèdit de 600.000 euros repartits en dos línies d’ajudes. Una d’estes està encaminada a finançar projectes destinats a la promoció turística i, concretament, a les pràctiques sostenibles mitjançant ferramentes tecnològiques innovadores, estratègies de comunicació d’alt impacte i programes de participació social.
L’altra línia s’enfoca en la difusió de les festes tradicionals de la Costa Blanca com a patrimoni cultural i motor econòmic del territori, a fi de reforçar la identitat local i estimular el flux de visitants.
En el primer apartat es finançaran iniciatives de promoció turística, experiències en destinació, accions de conscienciació social, foment del turisme rural i connexió amb la naturalesa, consum local o sostenibilitat, mentres que en el segon s’inclouen campanyes de promoció de les festes, material promocional i gastos d’organització d’esdeveniments.
Toni Pérez ha indicat que les associacions turístiques “són motors clau per al desenrotllament de la província, ja que actuen com el nexe entre el sector públic, les empreses privades i la comunitat local, la qual cosa unifica tot un col·lectiu amb l’objectiu de millorar la competitivitat de la nostra destinació”.
