Elx CF
Els rivals de l’Elx no perdonen i els comptes per a seguir en Primera es compliquen
Els triomfs de Sevilla i Espanyol, però sobretot el de l’Alabés contra el campió, el Barça, eleven l’exigència sobre els franjaverds per a seguir en Primera
Més difícil encara. Perquè el Sevilla va remuntar a Vila-real (2-3) i l’Espanyol va guanyar un partit cinc mesos després (2-0 a l’Athletic). Però, sobretot, perquè l’Alabés, que va arrancar la jornada en descens, va guanyar un Barça que encara assaboria el títol (1-0). Els partits corresponents a la jornada 36 disputats este dimecres han posat encara més costa amunt la permanència de l’Elx en Primera Divisió. Només va firmar un resultat convenient el Mallorca, que va caure al Coliseum contra un Getafe que, això sí, visitarà este diumenge el Martínez Valero molt prop de tancar la plaça europea.
I això que la vesprada no va començar malament per als interessos franjaverds. El Sevilla perdia 2-0 a La Ceràmica en tot just 20 minuts. Però els de Luis García Plaza van capgirar el marcador. Oso va iniciar va iniciar el camí, Kike Salas va igualar el marcador i Akor Adams va tancar una remuntada que significa la tercera victòria consecutiva del Sevilla. Els sevillans, amb 43 punts, se situen dècims, amb quatre unitats més que l’Elx.
L’Espanyol, que tampoc va començar bé, va acabar fent el que no havia fet en tot el 2026: guanyar un partit de futbol. I amb l’aparició d’un vell conegut, de Pere Milla. L’atacant va fer el primer, el veterà Kike García el segon i el club periquito, que iniciava la jornada amb els mateixos punts que l’Elx, se’n va fins a les 42 unitats (a més de la mitjana de gols particular).
A les 21:30 hores va arrancar el partit de qui no podia guanyar… Però que també va sumar tres punts. L’Alabés va superar un Barça sota mínims, dos dies després de celebrar el títol de lliga. L’equip de Hansi Flick ni va disparar entre els tres pals en 90 minuts. L’equip babazorro era 19é abans del xiulet inicial. Passa a ser 15é amb 40 unitats, una més que els franjaverds. I també té la mitjana de gols particular guanyada a l’Elx.
L’únic partit que va ser relativament positiu va ser el que es va jugar al Coliseum, amb triomf del Getafe sobre el Mallorca (3-1). Els de José Bordalás deixen l’equip mallorquí amb 39 punts, els mateixos que l’Elx. El Getafe visitarà el Martínez Valero a un triomf de tancar matemàticament la plaça europea.
Canvi de situació
Amb el Reial Oviedo matemàticament descendit, el descens seguix tremendament igualat. Entre el 16é, que és l’Elx, i el 19é, el Girona, tots tenen els mateixos punts: 39. Això sí, l’equip de Míchel Sánchez encara ha de jugar hui contra la Reial Societat a Montilivi. Just damunt, l’Alabés passa a ser 15é amb 40 punts. Per davant, Espanyol, València i Osasuna compartixen el fet d’acumular 42 unitats.
A l’Elx li queden dos partits de lliga. Este diumenge (19 hores) contra el Getafe, al Martínez Valero, i el dissabte 23 de maig (21 hores), a Montilivi. Això sí, l’equip d’Eder Sarabia depén de si mateix per a seguir en l’elit. Guanyant els dos compromisos, serà equip de Primera Divisió la pròxima temporada. Són els comptes als quals s’agarra l’equip d’Eder Sarabia després d’un dimecres infaust per als seus interessos.
