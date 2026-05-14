Equips directius amenacen ara de dimitir en bloc per a pressionar el Consell

Més de 1.200 responsables de centres educatius se sumen a un manifest amb 46 demandes per a l’ensenyança pública

Quart dia de vaga d'educació enfront de la seu territorial a Alacant

Cuarto día de huelga de educación frente a la sede territorial en Alicante / Jose Navarro

A. Fajardo

Equips directius de col·legis i instituts de la província d’Alacant i del conjunt de la Comunitat Valenciana han amenaçat ara amb dimissions en bloc si no s’atenen les demandes del professorat. Així ho han manifestat a través d’un comunicat que han fet públic en el quart dia de vaga educativa i abans que començara la reunió entre la Conselleria d’Educació i els sindicats per a buscar un acord.

Els responsables educatius, adherits a un manifest en defensa de l’educació pública, que compta amb més de 1.200 suports, han advertit que no descarten esta mesura de pressió col·lectiva, com va arribar a ocórrer a Astúries, “el detonant que va portar el Govern asturià a rectificar i que va posar fi a la vaga docent en eixa comunitat”, han expressat.

Protesta dels professors enfront de la seu territorial d'Educació a Alacant

Protesta de los profesores frente a la sede territorial de Educación en Alicante / Jose Navarro

Este document interpel·la, des del mes de febrer, tots els integrants d’equips directius que rebutgen frontalment el deteriorament que està patint l’educació i han titlat la situació d’“insòlita i insostenible”.

Demandes compartides

El manifest, integrat per un total de 39 reivindicacions, va en la línia de l’acord unitari firmat fa unes setmanes tant pels sindicats com per les plataformes educatives. La reducció de ràtios, més inversió en infraestructures, la millora de l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives, juntament amb una reducció de la burocràcia i la recuperació del poder adquisitiu del professorat, han motivat que estos equips directius busquen amb la seua adhesió pressionar l’Administració pública, que, segons denuncien, “no està vetlant per les seues responsabilitats i està deixant de costat els centres educatius”.

Vaga de docents a Alacant: la manifestació arriba a l'avinguda de Dénia

Huelga de docentes en Alicante: la manifestación llega a la Avenida de Dénia / Jose Navarro

Els equips directius denuncien que este manifest “no haja sigut tractat de manera seriosa” per part de la Conselleria d’Educació, ja que “s’ha enviat en dos ocasions i ha quedat en lletra morta”. El document representa un pas avant per a molts centres que, en paraules de les seues direccions, han dit “prou”.

En este sentit, insistixen en la necessitat de negociar i arribar a acords tenint en compte el document unitari de reivindicacions elaborat tant per les plataformes educatives com pels sindicats.

