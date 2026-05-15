Turisme
Alacant es posiciona com a territori de quatre estreles amb l’aterratge d’Intelier
La firma del grup castellonenc Nealis es convertirà en protagonista en la plaça de la Montanyeta i construirà el denové establiment d’esta categoria en la ciutat
L’equilibri en la planta hotelera de la ciutat d’Alacant entre els establiments de tres i quatre estreles comença a decantar-se per l’alta categoria. La castellonenca Intelier Hotels & Suites ha confirmat el seu aterratge en la localitat amb un projecte en la plaça de la Montanyeta i, en data de hui, es convertirà en el denové, davant dels 16 del segment mitjà-baix. Encara que des de l’empresa del grup Nealis consideren que és prompte per a avançar en terminis, confirmen la seua aposta per entrar en la província. L’aposta del hòlding, antic Grupo Gimeno, pel sector comprén 12 centres, dels quals 10 són hotels i 2 aparthotels que es distribuïxen per Madrid, Sevilla o Sant Sebastià i, per descomptat a la Comunitat Valenciana.
L’actuació, que s’alçarà en la cantonada del carrer Pintor Agrasot i podria créixer fins a dos altures, té connotacions empresarials. En primer lloc, perquè confirma que la destinació alacantina està en l’òrbita dels grups inversors. Per a la cadena hotelera integrada en Nealis Hospitality, es tracta d’un projecte estratègic que suposa el desembarcament de la marca en l’última de les tres capitals de província de la Comunitat Valenciana.
Des d’Hosbec, fan una interpretació en esta línia. “Alacant té molt de futur hoteler i és la prova que hi ha molt de talent hoteler a la Comunitat Valenciana. Que Nealis haja posat els seus ulls ací és una bona notícia i confirma que les empreses familiars valencianes continuen espentant i confiant en la ciutat i el producte”.
Segell propi
Segons assenyala Iker Llano, director general d’Intelier Hotels & Suites, “l’arribada d’Intelier a Alacant suposa un pas clau en la nostra estratègia de creixement en destinacions urbanes amb un potencial alt. Amb este nou hotel, completem la nostra presència en les tres capitals de província de la Comunitat Valenciana, un territori prioritari per al grup pel seu dinamisme econòmic, turístic i cultural”, ha afegit.
En este sentit, Llano destaca que “el projecte ha sigut concebut per a integrar-se plenament en l’entorn urbà i oferir una experiència cuidada, contemporània i amb identitat mediterrània. El nostre objectiu és que l’hotel es convertisca en un referent en el centre d’Alacant, tant per al viatger d’oci com per al client de negocis”, conclou.
L’establiment, de quatre estreles, disposarà de 41 habitacions dobles de disseny contemporani amb inspiració mediterrània, segons han avançat des d’Intelier. En l’interior, el projecte estarà firmat pel prestigiós estudi Janfri & Rancha, autor de referències internacionals com l’hotel Six Senses d’Eivissa. També s’habilitarà en la planta baixa una cafeteria que tindrà com a vistes una plaça emblemàtica d’Alacant i, en funció dels temps que es marquen per a la llicència, un espai remodelat. Dins de la tendència per aprofitar i reconvertir els terrats d’esta mena d’establiments, la firma castellonenca té previst habilitar una piscina.
Expansió
En paral·lel a este nou projecte, Intelier continua avançant en el desenrotllament d’altres hotels que obriran les portes en els pròxims mesos a la Comunitat Valenciana. La setmana passada, l’empresa hotelera va anunciar l’obertura al públic del Malvarrosa Plaza per a este mateix estiu. La capital del Túria comptarà amb un nou hotel de 170 habitacions. A finals de 2026 veurà també la llum un altre hotel a Benicàssim que s’està construint en el mateix lloc que va ocupar durant més de sis dècades l’antic Intelier Azor i que comptarà amb més d’un centenar de suites.
L’arribada d’este actor del sector també ha sigut ben rebuda per l’APHA. L’associació hotelera alacantina considera que la ciutat continua necessitant infraestructura, sobretot davant de les previsions d’ocupació que s’estan registrant en els últims temps. De fet, recentment va remetre un breu informe sobre el ple tècnic en Fogueres, que podria arribar en determinades jornades a ser del 100 %.
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- El abogado logra frenar la expulsión del joven marroquí de Altea internado en el CIE de València por “no saber explicar bien su domicilio”
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Cae a plomo sobre el agua el conducto de climatización de la piscina municipal cubierta de Torrevieja
- Equipos directivos amenazan ahora con dimitir en bloque para presionar al Consell
- El tiempo en Alicante: la provincia se prepara para la llegada de las tormentas
- El consejo de un veterinario para que tu perro no sufra cuando te vas de casa: solo necesitas 5 minutos