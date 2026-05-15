Callosa d’en Sarrià s’obri a la digitalització del camp amb el projecte “Eco-Viver 4.0”
Els instituts del municipi lideren el programa que aposta per sensors IoT, sostenibilitat i relleu generacional
El control en l’agricultura de Callosa d’en Sarrià promet viure modernes oportunitats amb l’aplicació de la tecnologia. Així es va relatar en la jornada de difusió del projecte “Eco-Viver 4.0: cultivant innovació”, una iniciativa que situa la localitat com a referent d’innovació agrícola a la Marina Baixa gràcies a la incorporació de noves tecnologies aplicades al camp i a la formació de futures generacions d’agricultors.
L’auditori de la Fundació Caixacallosa va servir per a presentar els resultats i la metodologia de treball del projecte Challenge Labs, impulsat per la Conselleria d’Educació i liderat per l’IES Rodolfo Llopis en col·laboració amb Novagric i l’IES Blasco Ibáñez.
Tecnologia aplicada per a transformar l’agricultura local
Un dels principals objectius del projecte és desenrotllar estudis avançats mitjançant sensors IoT aplicats al sector agrari. Estes ferramentes permeten monitorar en temps real paràmetres com la humitat del sòl, la temperatura, les necessitats hídriques o l’estat dels cultius, la qual cosa facilita una gestió més eficient i sostenible de les explotacions agrícoles.
La implantació d’esta mena de tecnologies a Callosa d’en Sarrià podria representar un important avanç per al sector agrícola local, ja que permetria optimitzar recursos, reduir costos de producció i millorar el rendiment dels cultius davant de desafiaments com la sequera, el canvi climàtic o l’increment dels costos energètics.
A més, la digitalització del camp obri la porta a una agricultura més precisa i competitiva, capaç d’anticipar-se a plagues, automatitzar processos i millorar la presa de decisions mitjançant dades en temps real.
Durant la jornada, les professores Verónica de Gea Henarejos i María Borrás Torres, juntament amb l’alumnat participant, van mostrar com la innovació tecnològica pot convertir-se en una ferramenta estratègica per a garantir l’evolució del model agrícola tradicional cap a un sistema més modern i preparat per al futur.
En la trobada es va reconéixer especialment la labor d’Eugenia Roig Berenguer com a coordinadora, així com el treball de Víctor Chiva Gálvez, des de Formació Professional, en una jornada que va comptar, a més, amb la participació d’experts i representants del sector agrícola i tecnològic.
Un projecte amb impacte de present i futur
“ECO-VIVER 4.0” no només planteja millores tècniques per al present del camp callosí, sinó que també proposa una visió a llarg termini. L’aplicació real d’estes solucions tecnològiques permetria modernitzar explotacions agrícoles, fomentar el relleu generacional i reforçar la competitivitat del sector local en un context cada vegada més exigent i globalitzat.
L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià secunda institucionalment la iniciativa, encara que no és el promotor principal del projecte. Tant l’alcalde, Andrés Molina Ferrándiz, com el regidor d’Agricultura, Rafael Gregori Soriano, van assistir a l’exposició per a compartir la seua aposta per la formació tècnica i la innovació del sector en el municipi.
