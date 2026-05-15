Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Herido TRAMManifestación profesoresCaso BañoTormentas viernesVirus en crucerosListeria queso
instagramlinkedin

Educació

La Conselleria ajorna les proves d’accés a cicles d’FP per la vaga de professors

Els exàmens estaven convocats la setmana que ve i es posposen a la següent

Alumnes d’FP en el centre integrat Canastell de Sant Vicent

Alumnes d’FP en el centre integrat Canastell de Sant Vicent

Educación premia al centro de FP Canastell de San Vicente por aumentar la participación femenina en mecatrónica / Héctor Fuentes

A. Fajardo

A. Fajardo

La Conselleria d’Educació s’ha vist obligada a ajornar, en plena vaga indefinida de professors, les proves d’accés a cicles de Formació Professional (FP). Els estudis que s’han vist afectats són els de grau mitjà i superior.

El departament autonòmic ha al·ludit “a les causes organitzatives dels centres educatius i a la necessitat de garantir la participació de l’alumnat” per a explicar el canvi de dates. Estos exàmens estaven previstos per a la setmana que ve, en concret per al 19 i 20 maig, però, com encara no s’ha arribat a un acord per a desconvocar la parada docent, les proves han sigut posposades a la setmana següent, al 26 i 27 de maig.

La mobilització del professorat està tenint com a conseqüència, malgrat l’existència obligatòria de servicis mínims, que en la gran majoria de col·legis i instituts es deixe d’avançar en els temaris, que hi haja exàmens en l’aire i que es veja bloquejada l’avaluació del diagnòstic, unes proves que mesuren el rendiment acadèmic dels escolars i analitzen el nivell de l’ensenyança, similar a l’informe PISA, però espanyol. També hi ha hagut excursions que han sigut cancel·lades.

Estudiantes de FP de la provincia de Alicante, de prácticas en una cocina

Estudiants d’FP de la província d’Alacant, de pràctiques en una cuina / PILAR CORTES

L’oferta del curs que ve

L’oferta del curs que ve tindrà, finalment, 70 cicles nous i 51 de suprimits a la Comunitat Valenciana. Així ho ha quantificat la Conselleria d’Educació després de fer públic el llistat definitiu d’estudis disponibles a partir de setembre. En la província d’Alacant hi haurà més d’una vintena de titulacions noves, mentres que també desapareixerà una xifra equivalent, la qual cosa ha provocat queixes i mobilitzacions en les últimes setmanes que han portat fins i tot l’Administració valenciana a retrocedir en algunes retallades.

Este dimecres, coincidint amb la tercera jornada de la vaga de professors, el departament autonòmic va anunciar que reforça la seua aposta per l’FP, amb l’argument que l’oferta formativa del curs que ve en FP se salda amb un increment de 19 cicles formatius.

Noticias relacionadas

Detalladament, València lidera el creixement amb unes 30 noves implantacions. En el cas d’Alacant, les altes noves estan vinculades a la indústria, als servicis i a la tecnologia. I a Castelló es reforça l’oferta amb més d’una desena d’implantacions, principalment en energia, turisme i informàtica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  2. El abogado logra frenar la expulsión del joven marroquí de Altea internado en el CIE de València por “no saber explicar bien su domicilio”
  3. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  4. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  5. Cae a plomo sobre el agua el conducto de climatización de la piscina municipal cubierta de Torrevieja
  6. Equipos directivos amenazan ahora con dimitir en bloque para presionar al Consell
  7. El tiempo en Alicante: la provincia se prepara para la llegada de las tormentas
  8. El consejo de un veterinario para que tu perro no sufra cuando te vas de casa: solo necesitas 5 minutos

Una cláusula contra el "enchufismo" y reuniones cada dos meses: las claves del Centenario de las Hogueras de Alicante

Una cláusula contra el "enchufismo" y reuniones cada dos meses: las claves del Centenario de las Hogueras de Alicante

El alcalde de Orihuela destituye al pedáneo de La Campaneta por exigencia de Vox, que fue quien lo nombró

El alcalde de Orihuela destituye al pedáneo de La Campaneta por exigencia de Vox, que fue quien lo nombró

La Conselleria ajorna les proves d’accés a cicles d’FP per la vaga de professors

La Conselleria ajorna les proves d’accés a cicles d’FP per la vaga de professors

El Clúster del Envase supera las 100 empresas asociadas con una facturación de 3.600 millones

El Clúster del Envase supera las 100 empresas asociadas con una facturación de 3.600 millones

Los nutricionistas de Alicante avisan de que retirar el gluten de la alimentación puede retrasar siete años el diagnóstico de la celiaquía

Los nutricionistas de Alicante avisan de que retirar el gluten de la alimentación puede retrasar siete años el diagnóstico de la celiaquía

Nuevos actores en las administraciones de fincas: Associa entra como accionista de la alicantina Mediterráneo

Nuevos actores en las administraciones de fincas: Associa entra como accionista de la alicantina Mediterráneo

Alacant es posiciona com a territori de quatre estreles amb l’aterratge d’Intelier

Alacant es posiciona com a territori de quatre estreles amb l’aterratge d’Intelier

Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así

Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así
Tracking Pixel Contents