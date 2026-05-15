Educació
La Conselleria ajorna les proves d’accés a cicles d’FP per la vaga de professors
Els exàmens estaven convocats la setmana que ve i es posposen a la següent
La Conselleria d’Educació s’ha vist obligada a ajornar, en plena vaga indefinida de professors, les proves d’accés a cicles de Formació Professional (FP). Els estudis que s’han vist afectats són els de grau mitjà i superior.
El departament autonòmic ha al·ludit “a les causes organitzatives dels centres educatius i a la necessitat de garantir la participació de l’alumnat” per a explicar el canvi de dates. Estos exàmens estaven previstos per a la setmana que ve, en concret per al 19 i 20 maig, però, com encara no s’ha arribat a un acord per a desconvocar la parada docent, les proves han sigut posposades a la setmana següent, al 26 i 27 de maig.
La mobilització del professorat està tenint com a conseqüència, malgrat l’existència obligatòria de servicis mínims, que en la gran majoria de col·legis i instituts es deixe d’avançar en els temaris, que hi haja exàmens en l’aire i que es veja bloquejada l’avaluació del diagnòstic, unes proves que mesuren el rendiment acadèmic dels escolars i analitzen el nivell de l’ensenyança, similar a l’informe PISA, però espanyol. També hi ha hagut excursions que han sigut cancel·lades.
L’oferta del curs que ve
L’oferta del curs que ve tindrà, finalment, 70 cicles nous i 51 de suprimits a la Comunitat Valenciana. Així ho ha quantificat la Conselleria d’Educació després de fer públic el llistat definitiu d’estudis disponibles a partir de setembre. En la província d’Alacant hi haurà més d’una vintena de titulacions noves, mentres que també desapareixerà una xifra equivalent, la qual cosa ha provocat queixes i mobilitzacions en les últimes setmanes que han portat fins i tot l’Administració valenciana a retrocedir en algunes retallades.
Este dimecres, coincidint amb la tercera jornada de la vaga de professors, el departament autonòmic va anunciar que reforça la seua aposta per l’FP, amb l’argument que l’oferta formativa del curs que ve en FP se salda amb un increment de 19 cicles formatius.
Detalladament, València lidera el creixement amb unes 30 noves implantacions. En el cas d’Alacant, les altes noves estan vinculades a la indústria, als servicis i a la tecnologia. I a Castelló es reforça l’oferta amb més d’una desena d’implantacions, principalment en energia, turisme i informàtica.
