De Hollywood i ‘La revuelta’ a Novelda: el músic que va posar banda sonora a la seqüela de ‘Gladiator’ arriba a Alacant
Abraham Cupeiro presentarà el seu espectacle Resonando en el pasado, en el qual descobrix l’evolució de l’ésser humà a través dels instruments, el 16 de maig, a les 19 hores, en el Centre Cívic i Social
Novelda es convertix en un municipi que abraça el cine. El reconegut mutiinstrumentista Abraham Cupeiro, conegut pels seus grans espectacles i per compondre bandes sonores com la de Gladiator II, oferirà en la localitat el seu aclamat espectacle Resonando en el pasado, dins de la programació del Festival Internacional de Música de Novelda, el pròxim 16 de maig, a les 19 hores, en el Centre Cívic i Social.
A mig camí entre el concert i el monòleg, esta proposta convida a descobrir l’evolució de l’ésser humà a través dels seus sons. Una quantitat enorme d’instruments, procedents de diferents racons del planeta, compten un viatge emocionant de la prehistòria a l’actualitat. Durant l’espectacle, Cupeiro guia el públic amb proximitat i pedagogia, mostra instruments reconstruïts per ell mateix, revela els enigmes d’estos i convida el públic a pujar a l’escenari.
Este projecte ja l’ha vist prop d’un milió de persones que han tingut l’oportunitat d’aprendre sobre música i instruments que estan fora de la nostra cultura actual. Així, el gallec es permet fer un espectacle en el qual l’aportació didàctica i concertística generen una semblança molt positiva.
Però qui és Abraham Cupeiro? El músic col·labora estretament amb directors de Hollywood com Steven Spielberg o Christopher Nolan, i compositors com Hans Zimmer o Harry Gregson-Williams. La seua versatilitat l’ha portat també a escenaris poc convencionals: l’obertura de l’Europa League, el torneig internacional Six Nations, desfilades de moda amb Adolfo Domínguez, La revuelta de David Broncano i iniciatives de divulgació científica com Neuston 3.
Així mateix, musicalment ha actuat amb les orquestres més prestigioses del món, com la Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra o la Mahler Chamber Orchestra, amb les quals ha gravat una quantitat extensa de discos.
