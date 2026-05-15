La marea verda de Sant Vicent protesta en el solar a on hauria d’estar construït el sext institut
La comunitat educativa reclama l’IES número 6, una infraestructura pendent des de fa anys i que alleujaria la càrrega dels altres centres de Secundària
Continuen les mobilitzacions de la comunitat educativa de Sant Vicent del Raspeig. La Plataforma Sant Vicent amb l’Educació i l’Assemblea de Docents de Sant Vicent van celebrar, este dijous, un acte reivindicatiu dins del marc de la vaga indefinida per a reclamar una educació pública, de qualitat i en valencià.
Docents, sindicats educatius, famílies i alumnat es van reunir enfront del solar a on hauria d’haver-se construït ja el sext institut de la localitat. Portaveus del professorat de diversos centres de Secundària van llegir un manifest en el qual van subratllar la necessitat que Sant Vicent compte ja amb el nou institut, perquè la falta d’este comporta la massificació dels centres de Secundària actuals.
En el projecte de pressupostos municipals per a 2026 s’arrepleguen 2,7 milions destinats a l’IES número 6, però el Govern local encara no ha tret a licitació el projecte i no hi ha data prevista per a fer-ho. La parcel·la en la qual se situarà el nou institut, amb capacitat per a albergar uns 700 alumnes, es troba en la Ronda Oest i compta amb una superfície de 9.986 metres quadrats.
Els convocants van assenyalar que esta situació provoca saturació en les aules, els passadissos, els patis, els lavabos i els espais comuns, i dificulta el desenrotllament de la vida educativa. “Els centres de Secundària han fet un esforç enorme per garantir la millor atenció possible de l’alumnat. No obstant això, este esforç no pot substituir la responsabilitat de l’Administració. El que hauria d’haver sigut una situació excepcional s’ha convertit en una cosa normalitzada després de més de huit anys d’espera per a la construcció del nou institut, que encara ni tan sols ha començat”, assenyalava Ximo Nebot, professor de l’IES Gaia.
Ràtio
Els assistents van reclamar més inversió en infraestructures educatives, una millor planificació i una atenció real a les necessitats educatives en els centres d’Infantil, Primària i Secundària de la localitat. Es va parlar també de la necessitat de reducció de ràtio i d’incrementar els recursos personals per a millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat.
Aprofitant esta jornada, representants d’algunes AMPA van arreplegar firmes per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació un pla d’adequació climàtica dels centres educatius.
Sobrecàrrega
Finalment, es va demanar el suport a les reivindicacions que els docents estan duent a terme durant la lluita per la millora de l’educació pública a la Comunitat. “El professorat necessita estabilitat, recursos i unes condicions dignes. La pèrdua del poder adquisitiu, la precarietat i la sobrecàrrega laboral dificulten el treball dels docents i conduïxen a la desmotivació”, van assenyalar Ana Labrador i Anabel García, les dos docents, durant la lectura del manifest.
L’acte va concloure amb una marxa fins a l’IES María Blasco, a on es van organitzar diverses activitats.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- El abogado logra frenar la expulsión del joven marroquí de Altea internado en el CIE de València por “no saber explicar bien su domicilio”
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Cae a plomo sobre el agua el conducto de climatización de la piscina municipal cubierta de Torrevieja
- Equipos directivos amenazan ahora con dimitir en bloque para presionar al Consell
- El tiempo en Alicante: la provincia se prepara para la llegada de las tormentas
- El consejo de un veterinario para que tu perro no sufra cuando te vas de casa: solo necesitas 5 minutos