Educació
Les assemblees docents activen una “caixa de resistència” amb ajudes econòmiques per a mantindre la vaga
Els professors perden entre 100 i 200 bruts diaris per cada jornada que deixen d’assistir a les aules
Els treballadors de l’ensenyança pública de la província d’Alacant i del conjunt de la Comunitat afronten la segona setmana de vaga indefinida, mentres els diners que veuen descomptats de les seues nòmines per cada jornada (entre 100 i 200 bruts al dia) que deixen d’assistir a les aules comencen a pesar a molts. Davant de la falta de certeses sobre quan acabarà la parada, sindicats i professors han apel·lat al fet que la pressió no decaiga davant de les esperances que esta setmana siga clau perquè les seues demandes laborals i salarials siguen ateses.
En este context, la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià ha activat una “caixa de resistència” per a fer costat econòmicament als docents, minimitzar l’impacte de la pèrdua salarial i garantir la sostenibilitat de la lluita en el temps. Esta iniciativa es nodrirà de les aportacions voluntàries de particulars i entitats solidàries.
En una primera fase, estos fons s’arreplegaran mitjançant la col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana, i, en una segona fase, seran gestionats directament per este col·lectiu de professors, que ha deixat clar quins són els criteris per a rebre una ajuda econòmica.
Requisits
En primer lloc, els docents han d’haver participat activament en la vaga indefinida. També preveuen el supòsit que hagen patit “repressió” durant el procés de vaga, a conseqüència d’esta o de les accions en les quals s’ha participat.
Així mateix, per a beneficiar-se de la caixa de resistència, caldrà presentar la documentació justificativa (nòmina amb el descompte per vaga) en la comissió específica de gestió administrativa que active l’agrupació de professors.
En cas que sobren fons una vegada finalitzada la vaga, estos es reservaran per a futures accions de lluita o vagues indefinides en l’àmbit de l’ensenyança. Si no hi haguera cap lluita en l’àmbit de l’ensenyança en tot el país durant els dos anys següents a la desactivació del conflicte laboral a la Comunitat, han acordat que la resta es podrà repartir per a nodrir les caixes de resistència o de solidaritat d’altres vagues que estiga sostenint la classe treballadora en la regió o a Espanya.
Els treballadors acreditaran que han secundat la parada amb els descomptes de les seues nòmines
500 euros a la setmana
Prenent com a referència el salari del mes de juny, que inclou tant el sou base com la paga extra i que se situa aproximadament en 4.000 euros bruts, l’impacte de la vaga es traduïx en una reducció progressiva. El cost d’una setmana de vaga per al professor és, com a mínim, d’uns 500 euros bruts. Estos descomptes inclouen la part proporcional del salari, la paga extra i el descans setmanal.
El perjuí econòmic que implica esta mobilització, el final de la qual es desconeix perquè depén del fet que s’arribe a un acord amb la Conselleria d’Educació per a millorar les condicions laborals i salarials del col·lectiu, és un dels principals elements que juga en contra de la lluita dels professionals de l’ensenyança pública.
