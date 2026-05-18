CD Eldense | Rècord en la categoria
El nou Pepico Amat d’Elda es convertix en el major fortí de la història de la Primera RFEF
L’Eldense ha sumat 48 punts en el seu estadi esta lliga, uns registres que mai ningú havia aconseguit des de la creació de la categoria i que han resultat claus en la consecució de l’ascens
48 punts de 57 possibles al nou Pepico Amat. Un 84 % del total. És la xifra màgica que ha aconseguit l’Eldense esta temporada en el seu estadi i que ha marcat el camí del seu retorn a la Segona Divisió. 15 triomfs, tres empats i una sola derrota. Uns registres mai vistos en la Primera Federació des que es va fundar la categoria en la temporada 2021-2022, per la qual han passat estadis com Riazor, El Sardinero o La Rosaleda, entre altres. Cap d’eixos camps va aconseguir els 48 punts que ha vist el nou Pepico Amat aconseguir al seu Deportivo este curs.
Els registres firmats per l’equip a casa han significat la gran clau de l’èxit elder, del seu retorn a la categoria de plata per la via ràpida, amb una jornada de sobres. A eixos 48 punts se sumen 39 gols a favor i només 16 en contra, a més de les golejades contra l’Eivissa (3-0), el Gimnàstic de Tarragona (4-1) o l’Europa (3-0). Una dominància total en la qual només s’ha deixat punts contra el Juventud Torremolinos (3-3), Reial Múrcia (1-1), Alcorcón (2-2) i Antequera (1-3), en l’única derrota com a local del curs.
MILLORS LOCALS EN LA HISTÒRIA DE LA PRIMERA FEDERACIÓ
- CD ELDENSE (2025-2026): 48 punts
- Racing de Santander (2021-2022): 47 punts
- FC Andorra (2021-2022): 47 punts
- CE Castelló (2023-2024): 46 punts
- RC Deportivo de la Corunya (2022-2023): 44 punts
- Vila-real B (2021-2022): 44 punts
- Albacete (2021-2022): 44 punts
Això sí, els resultats a domicili han estat el gran punt a millorar de l’equip de Claudio Barragán. A falta de l’última jornada, este dissabte, a les 18:30 hores, a Múrcia, només ha aconseguit quatre triomfs en 18 partits (a més de nou empats i cinc derrotes). Suma 21 punts lluny d’Elda, xifra que el situa com el sèptim classificat a nou unitats del Sabadell, millor visitant de la lliga. A més, a penes ha fet 18 punts lluny del Pepico, amb una mitjana d’un gol per partit.
Similituds amb la 2022-2023
La dinàmica que ha tingut el Deportivo a casa i a domicili recorda la de la campanya 2022-2023, que també va acabar amb l’equip en Segona Divisió. Això sí, en aquella ocasió, l’Eldense va ascendir després d’un llarg i dur play-off d’ascens, no de manera directa. Amb Fernando Estévez com a tècnic, aquell equip va acabar la campanya invicte al nou Pepico Amat. Va guanyar 12 partits i en va empatar set, per a un total de 43 punts, cinc unitats menys que enguany amb Claudio (i Javi Cabello).
