Una plataforma digital per a millorar la resposta dels bombers a les emergències a Alacant
L’Ajuntament licita la contractació d’un programari per 70.000 euros amb el qual es pretén fer “un salt qualitatiu en l’organització interna”
Una ferramenta per a millorar la gestió i la resposta davant de les emergències. L’Ajuntament d’Alacant ha anunciat una iniciativa per a “modernitzar” el cos municipal de bombers amb la licitació d’una plataforma de programari que compta amb un pressupost de 70.000 euros i amb la qual es pretén optimitzar el servici.
D’esta manera, el Servici de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (Speis) disposarà, una vegada es duga a terme la contractació, d’una ferramenta que suposarà “un salt qualitatiu en l’organització interna, l’explotació de dades i la millora contínua dels seus procediments operatius”.
La convocatòria s’aprovarà este dimarts en la Junta de Govern Local i la promouen les regidories de Noves Tecnologies i Seguretat, dirigides respectivament pels edils Antonio Peral i Julio Calero. En concret, l’objectiu és “poder oferir una resposta més eficient davant d’una emergència i centralitzar la informació en una única ferramenta”, la qual cosa “facilitarà la presa de decisions en l’Speis amb un nou model coordinat, basat en dades actualitzades i una informació accessible, transparent i precisa”, expliquen des del consistori que presidix l’alcalde Luis Barcala.
Més avantatges
Des de la màxima institució municipal també asseguren que la ferramenta contribuirà a “avançar en la gestió del personal, ja que facilitarà el seguiment de torns de guàrdies, disponibilitat, formació i capacitats operatives”, a més de “reforçar l’eficiència organitzativa dels recursos humans disponibles a cada moment”.
El regidor de Seguretat, Julio Calero, creu que amb el nou instrument s’oferirà “una resposta més eficaç i de millor qualitat a la ciutadania amb un model més modern, eficient i preparat per a afrontar” els reptes.
L’Ajuntament ha defés la seua gestió vinculant esta nova iniciativa a l’adquisició del concurs per a incorporar 10 vehicles especialitzats per a bombers per 2,7 milions d’euros, que es va dur a terme en l’anterior mandat; i d’altres dos tot terreny per 125.000. D’altra banda, el consistori recorda el subministrament de 290 vestits contra incendis per quasi 600.000 euros i les obres de renovació del parc Jesús González Soria, en l’avinguda Jaime II, per poc més de 400.000 euros, encara que estes reformes van arribar amb cinc mesos de retard, un preu final superior a l’inicialment previst i després de diverses crítiques.
