Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contraofertas profesoradoMigrante detenido AlteaAgresión Hospital General de AlicanteIndignación HoguerasCrimen cuartel DoloresEl tiempo en Alicante
instagramlinkedin

El vi d’Alacant busca les millors vinyes de monestrell

El sector clona ceps antics en un projecte destinat a potenciar la qualitat dels vins

Membres del consell regulador en el camp experimental

Membres del consell regulador en el camp experimental / INFORMACIÓN

Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Vins d’Alacant s’ha embarcat en un projecte l’objectiu del qual és aconseguir les millors vinyes de monestrell, la varietat per excel·lència de la zona, amb la finalitat de millorar la qualitat dels vins i la seua adaptació als canvis climàtics.

Els membres del consell van fer, esta setmana passada, una visita a la parcel·la a on desenrotlla el projecte d’investigació, denominat “Elecció clonal de monestrell”. El president, juntament amb cellerers, membres de la Conselleria d’Agricultura i l’OCA de Novelda, es van acostar a la parcel·la situada en el pla El Mañán de Monòver, en la comarca del Vinalopó Mitjà, a on tècnics de l’Imida van explicar l’estat de situació del projecte i les seues fases.

Es tracta d’un projecte a llarg termini que tracta de buscar diferents clons de monestrell i obtindre informació d’estos de cara a la millor vinculació amb el territori, la millora de la qualitat o l’adaptabilitat a canvis climàtics.

Recolección de uva en la Foia de Castalla.

Recol·lecció de raïm a la Foia de Castalla / JUANI RUZ

Per a fer-ho, es van prendre més d’un centenar de mostres de ceps antics de tota la zona de producció. Després de la identificació i del sanejament, es van plantar una vintena d’estos clons en una parcel·la amb un miler aproximadament de ceps.

Este és el sext any de desenrotllament del projecte i ara mateix “podem veure la parcel·la en un molt bon estat sanitari i desenrotllament de plantes, la qual cosa ja garantix l’entrada en una nova fase del projecte que suposarà la vinificació d’estes”, ha indicat Luis J. Pérez Prieto, de l’equip d’Enologia i Viticultura de l’Imida.

Pota negra

En la parcel·la estan localitzats els “pota negra” del monestrell i l’objectiu passa per poder certificar estos clons de cara a un futur i que els viticultors de la DOP Alacant puguen treballar amb este patrimoni i informació.

Es tracta d’un projecte d’investigació únic en el món, realitzat amb fons propis del Consell Regulador de la DOP Alacant sense l’ajuda de cap institució pública i amb el desenrotllament professional de l’Imida i la col·laboració de viticultors propis.

Noticias relacionadas

La varietat monestrell és la principal en la DOP Alacant per història i per les seues 6.000 hectàrees de cultiu en les comarques del Vinalopó o el Comtat. La defensa d’este varietal forma part de la política de suport a les varietats tradicionals i autòctones de la demarcació.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents