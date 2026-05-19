Alacant acollirà en 2027 el principal congrés internacional de turisme de golf
La convenció anual europea de l’associació d’operadors turístics vinculats a este esport reunirà més de mil professionals en la ciutat
Alacant acollirà en 2027 la Convenció Europea Anual de l’Associació Internacional d’Operadors Turístics de Golf (IAGTO), el principal congrés de turisme vinculat a este esport, amb més de mil professionals participants. Així ho ha anunciat la consellera d’Indústria, Comerç, Innovació i Turisme, Marián Cano, que precisament estos dies participa en este mateix esdeveniment a Màlaga.
Cano ha subratllat que l’elecció d’Alacant com a pròxima seu de la convenció “suposa un reconeixement al posicionament de la Comunitat Valenciana com una de les grans destinacions europees de golf” i ha assenyalat que esta designació permetrà “mostrar al sector internacional l’excel·lència de la nostra oferta, la qualitat dels nostres camps i la capacitat del nostre territori per a acollir grans trobades professionals”.
En este sentit, la consellera ha assegurat que “acollir la Convenció Europea de l’IAGTO a Alacant en 2027 serà una oportunitat extraordinària per a consolidar el lideratge de la Comunitat Valenciana en un producte turístic estratègic, altament internacionalitzat i vinculat a la desestacionalització”.
L’esdeveniment se celebrarà a Alacant del 17 al 19 de maig de 2027 i congregarà uns mil delegats, incloent-hi operadors turístics internacionals, agents especialitzats, destinacions turístiques, camps de golf, cadenes hoteleres i empreses del sector turístic prèmium.
També es troba a Màlaga el director del Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca, José Mancebo, que ha destacat que la convenció contribuirà a “enfortir un teixit fonamental del nostre esport, del nostre turisme i de la nostra indústria, ja que la província d’Alacant és la tercera espanyola en nombre de camps de golf i totes les dades d’ocupació i d’impacte directe, indirecte i induït ens enfortixen”.
Marián Cano participa a Màlaga en l’esdeveniment acompanyada per responsables de Turisme Comunitat Valenciana i representants de l’Associació de Camps de Golf de la Costa Blanca i Comunitat Valenciana, amb els quals manté una agenda de treball que inclou prop de 40 reunions preprogramades amb operadors turístics i agents especialitzats en turisme de golf procedents dels principals mercats emissors internacionals.
L’objectiu d’estes trobades és reforçar la presència de la Comunitat Valenciana en mercats consolidats, captar operadors nous que encara no comercialitzen la destinació i afermar aliances amb empreses que ja treballen amb l’oferta valenciana.
Així mateix, la consellera ha mantingut una reunió amb el president de l’IAGTO, Peter Walton, i amb representants de l’Associació de Camps de Golf de la Costa Blanca i Comunitat Valenciana per a abordar noves oportunitats de promoció i col·laboració de cara a la celebració de l’edició de 2027.
En esta edició de la convenció participen prop de mil delegats internacionals, entre operadors turístics, destinacions i proveïdors turístics especialitzats.
Més de 25 empreses de la Comunitat Valenciana, entre hotels, resorts i camps de golf de les tres províncies, assistixen també a esta cita professional per a generar noves oportunitats de negoci i reforçar la projecció internacional de la destinació.
Desestacionalització
La Comunitat Valenciana compta amb més d’una trentena de camps de golf, dissenyats per alguns dels noms més prestigiosos del sector, com Severiano Ballesteros, i constituïx un producte turístic estratègic per la seua capacitat per a atraure visitants durant tot l’any i generar un major impacte econòmic.
“La Comunitat Valenciana reunix tots els atributs per a continuar creixent com a destinació de golf: una xarxa de camps de gran qualitat, un clima privilegiat, una connectivitat excel·lent i una àmplia oferta complementària”, ha assenyalat Cano, que ha remarcat que “el turista de golf presenta un gasto superior a la mitjana i contribuïx a estendre l’activitat turística fora de la temporada alta”.
Segons un estudi de la Cambra de Comerç d’Alacant, el 70 % dels jugadors de golf de la Comunitat Valenciana són turistes residents en l’estranger, principalment procedents del Regne Unit i dels països nòrdics. A més, els turistes internacionals que practiquen golf romanen més temps en la destinació i registren un gasto mitjà superior al de la resta de visitants.
